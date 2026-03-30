2026. március 30. 09:01

Török Gábor: a Mi Hazánk jelenléte nagyobb gondot okoz a Fidesznek, mint a többieké a Tiszának

Érdekesnek nevezte Török Gábor a 21 Kutatóközpont friss felmérését, amelyet csatatér választókerületekben készítettek, és kiderült: a fideszes Hoppál Péter és Csöbör Katalin is jelentős hátrányban, Zsigó Róbert korábbi 25 pontos előnye is elolvadt mostanra.

A politikai elemző szerint vannak, akik azt mondják, hogy a kerületi felméréseket – módszertani okokból is – érdemes óvatosan kezelni. Április 12-ig ő minden kutatásra így tekint, de a 21 Kutatóközpont hét adatsorából is kiderül, „amit az országos kutatások is egyöntetűen mutatnak: 2026-ban nem a DK vagy a Kutyapárt, hanem a Mi Hazánk lehet a körzetek sokaságában a harmadik helyen, és nem a DK vagy a Kutyapárt, hanem a Mi Hazánk szavazatainak száma haladhatja meg sok helyen a két nagy párt jelöltje közötti különbséget.”

A Mi Hazánk szavazóinak másodlagos preferenciája (azaz, hogy a Fideszre vagy a Tiszára szavaznának-e inkább, ha a pártjuk jelöltje nem indult) persze bonyolultabb a másik két kisebb párt szavazóinál, de az így is megkockáztatható, hogy 2026-ban a Mi Hazánk jelenléte nagyobb gondot okoz a Fidesznek, mint a többieké a Tiszának – írta a gyorselemzésében.

