Magyar Péter azt hazudja, "pontosan tudja", hogy több tucat mi hazánkos fog visszalépni a Fidesz javára

"Pontos tudomásunk van arról, hogy zajlanak a tárgyalások a Mi Hazánk és a Fidesz között, és még választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit, még a választások előtt. Összenő, ami összetartozik" – mondta Magyar Péter csütörtökön, országjárásának szentendrei állomásán a Telex beszámolója szerint.



Magából indul ki a NER-ficsúr (Magyar Péter a tusványosi Orbán-áhítaton az első sorban, amit mindig kihisztizett magának, hogy onnan tapsolhassa a vezért)

Magyar, ahogy korábban, ezúttal is azt állította, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk koalíciója kivezetné Magyarországot az EU-ból.

"A Mi Hazánknak teljesen a világos az álláspontja" ebben. "Legyen világos mindenki számára, kedves, Fidesz-szavazók, kedves Mi Hazánk-szavazók: egy huxit, egy magyar kilépés azt jelentené, hogy nincs többé uniós fejlesztési pénz" – magyarázta a Tisza Párt vezetője, aki szerint az is lehet, hogy ki sem kellene lépnünk, hanem "Európa lép ki belőlünk", mert olyan bizalmi válság van már a kormánnyal szemben, hogy így nem lehet dolgozni.

A régi és az új Fidesz újta is "romába" vezet

Magyar szólt a "roma szavazókhoz" azzal, hogy ők is feltehetik a kérdést, mit kapnának egy Fidesz-Mi Hazánk koalíciótól, és megjegyezte, hogy a Tisza Párt listáján öt "roma származású" képviselőjelölt van.

"Állva maradunk"

A Mi Hazánk elnöke - mint már számtalan másik alkalommal - kedd reggel a Telex választási műsorában is elmondta : a képviselőjelöltjeiknek azt mondták, se fenyegetésnek, se megvásárlásnak nem engedhetnek. Kijelentette:

Állva maradunk. Nem fogunk visszalépni a Fidesz javára, nincs miről tárgyalni.

Novák: fel sem merül