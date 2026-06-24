Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 24. 19:42 ::

Karácsony tovább provokál: "az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezik, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep"

A "Budapest Pride felvonulás" idejére nemzeti lobogó és "Pride-zászló" is lesz az Erzsébet hídon szombaton - közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

"Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus" - kezdte bejegyzését a főpolgármester.

Úgy fogalmazott: "igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján".

"Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet" - zárta bejegyzését.

(MTI nyomán)