Három gépkocsi ütközött össze a 6-os úton, Bonyhád és Hidas között hétfőn, a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat. A baleset egyik sérültje meghalt - közölte a rendőrség az MTI-vel
Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a baleset életveszélyes sérültje, egy 32 éves nő a helyszínen meghalt, öten megsérültek.
A forgalmat Hidas felé terelik.
A katasztrófavédelmi igazgatóság a honlapján azt írta, a járművekből a bonyhádi tűzoltók hét embert emeltek ki.