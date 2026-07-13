Anyaország :: 2026. július 13. 12:18 ::

Három gépkocsi ütközött a 6-os úton, a baleset egyik sérültje meghalt

Három gépkocsi ütközött össze a 6-os úton, Bonyhád és Hidas között hétfőn, a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat. A baleset egyik sérültje meghalt - közölte a rendőrség az MTI-vel

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a baleset életveszélyes sérültje, egy 32 éves nő a helyszínen meghalt, öten megsérültek.

A forgalmat Hidas felé terelik.

A katasztrófavédelmi igazgatóság a honlapján azt írta, a járművekből a bonyhádi tűzoltók hét embert emeltek ki.