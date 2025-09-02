Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 2. 08:57 ::

Hajtóvadászat: 22 hónapos kislányt ölt meg ez a miskei cigány

Egy 24 éves helyi cigány ellen indított hajtóvadászatot a rendőrség, aki a gyanú szerint egy 22 hónapos korában holtan talált miskei kislány gyilkosa lehet.

A gyanú szerint Kneisz Hanna Adriennt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

A rendőrség kéri, hogy aki Jakab Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.



Nem cigány belügy, szőke, kék szemű kislány a szörnyeteg áldozata (fotó: Police.hu)

A rendőrség közleményében közölte, hogy holtan találták meg azt a 22 hónapos miskei kislányt, aki hétfőn tűnt el az otthonából. A Baon azt írta, hogy a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész hétfőn zajlott a nagyszabású kutatás: rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A rendőrség a helyi sportpályán alakította ki az irányítási központot: folyamatosan egyeztették a beérkező jelzéseket, miközben a terepet hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal pásztázták.