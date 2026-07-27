Az alábbi dörgedelmet tették közzé a holoiparosok:

"A Gázai övezetben zajló háborúról írt szakmai szempontból beazonosítatlan írásnak egyetlen eleme, egyetlen része tiszta teljesen csupán: történelmet hamisít. A holokausztot hasonlítani ahhoz, ami Izraelben történik, az nem együttérzés a palesztin gyerekekkel, a palesztin civilekkel, hanem a múltunk egyik legsötétebb korszakának torzítása. Ezt a bűnt nem a szerző, a "haditudósító" követte el, hiszen ő azt ír, amit akar. Ezt a bűnt most a 24.hu követte el, azzal, hogy felületet adott ennek a "hírlevélnek".

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közleményben reagál a 24.hu hírportálon megjelent, a gázai háborút a holokauszt fogalmaival leíró véleménycikkre.

A Mazsihisz teljesen egyetért Radnóti Zoltán főrabbival, aki posztjában azt írta "egyszerűen nem értem meg, hogy a 24. hu szerkesztőin miképpen mehetett át egy ilyen szennyes cikk, amiben az európai történelem egy politikai szlogenként szerepel."

Mi is azt mondjuk, hogy a Gázai övezetben zajló háborúról lehet/kell vitázni. Izrael szerepét keményen, de tényszerűen kritizálni szerintünk nem antiszemitizmus, nem holokauszttorzítás. A "Békés napok a Gázai övezet elnevezésű koncentrációs táborban" című beazonosíthatatlan írás azonban a holokauszt fogalmait egy perc alatt politikai fegyverré silányította, hiszen a "koncentrációs tábor" kifejezést nem koncentrációs táborra használni aljas, nemtelen húzás.

Az, hogy a szerző ezt nem tudja, nem akarja megérteni, nekünk már nem okozott meglepetést, az viszont igen, hogy a 24.hu-nál sem volt senki, aki szólt volna, hogy ezt a kifejezést itt ne használják, mert a gázai háború nem erről szól.

Hogy ez miért fontos?

Mert a 24.hu ezzel a cikkel nem csupán történelmet, hanem hírt is hamisított. A korrekt írás legfontosabb elemei ugyanis hiányoztak. Elbújhat egy szerkesztőség amögé, hogy ezen szösszenet a "véleményrovatban" jelent meg, tehát szerintük bármit és bárhogyan lehet közölni. Ez azonban nem igaz!

A cikkből lényeges tények maradtak ki. Például az, hogy a "népirtás" vádjának megfogalmazója egy iszlamista szexuális ragadozó.

Ahogy kimaradt a cikkből az is, hogy egyetlen nemzetközi bíróság sem mondta ki jogerős ítéletben soha, hogy Izrael népirtást követett el Gázában.

És kimaradt a cikkből, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa sem népirtás, hanem FELTÉTELEZETT háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt született.

"A 24. hu szerkesztőségének meg kellene értenie, hogy a történelmi fogalmak pontossága az nagyon nem részletkérdés! Ha holnaptól minden háborút Auschwitzhoz hasonlítunk, akkor végül Auschwitzot tesszük érthetetlenné" - így foglalta össze a Mazsihisz főrabbija a lényeget.

Mi sem kevertük össze a propagandistákat az újságírókkal, mert jól látható, jól olvasható különbség van a két műfaj között. Eddig legalábbis volt különbség…