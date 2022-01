Olvasói levelek, Extra :: 2022. január 11. 00:30 ::

A megalomániások és a tömeg

A nyugati világ megőrült, szerintem a Kuruc.info olvasói ezt tudják. Az elmúlt tíz-tizenöt évben olyan változások történtek nyugaton, amikre az ember csak kapkodja a fejét. Értelmetlen stratégiák, őrült társadalmi értékrend, szélsőséges elvárások, ezek a mai nyugati világ jellemzői szerintem. Egy tömör lista: pánikszerű pénznyomtatás [1], tőzsdei csodák [2][3], energiaválság [4], növekvő zöldenergia-diktatúra [5], tömeges migráció Európában és az USA-ban, utóbbinál kívülről [6] és belül is [7]. Focisták rasszista meggondolásból térdepelnek [8], egyesek négerek cipőit csókolgatják [9][10], óvodában megkérdezik a gyerekeket, hogy a nemüknek megfelelően érzik-e magukat [11], cenzúra [12][13], szólásszabadság jelentős továbbkurtítása [14], szobordöntések [15], tőzsdei cégeknél kötelező etnikai kvóták [16], magukat nőknek valló férfiakat női börtönbe zárnak, ezután persze megerőszakolják a rabokat [17], folytathatnám. Ez a sok folyamat már a Covid előtti világban indult, amire a koronavírus rátett egy lapáttal, de most hagyjuk a vírust. A lista, a dolgok, amiket felsoroltam, ezek az utolsó tíz-tizenöt évben törtek be a mi valóságunkba, szerintem konkrét ok nélkül. Egyszer csak megváltozott a világ. Tíz évvel ezelőtt voltak fura vélemények, filmek, úgynevezett kulturális termékek, de az átlagember ki tudta ezeket zárni az életéből, ha kikapcsolta a TV-t. A felsorolt lista nem a valóság volt, ezek fura, távoli emberek által kimondott elképzelhetetlen vágyálmoknak számítottak. Mostanra ezek a vágyálmok a nyugati világban népszerűek lettek, politikai pártok választásokat nyertek ezekkel, így a véleményekből politikai stratégia lett. Mára ezek az őrült dolgok lettek a valóság, ez az úgynevezett európai értékrend. Ma már Magyarországon sem tudhatjuk, hogy a kollégánk, a szomszédunk, a gyerekünk tanára ezek közül mikben hisz. Miért lett a sok újdonság az átlagemberek között népszerű? Ez egy nagy kérdés szerintem. Az ösztönös válasz az, hogy mindenki hülye (bocsánat, ez a szokásos szófordulat), de ez szerintem nem helyes magyarázat. Nézzünk egy példát.



A társadalomkritikus - és "szerencsére" a BLM-mel is kompatibilis - filmjeiről híressé vált George A. Romero rendező a "tömeg" körében a Holtak hajnala forgatásán

Egy matematikaprofesszor, Laurie Rubel azt állítja, hogy a 2+2=4 egyenlet bűzlik a fehér felsőbbrendűségtől [18]. Kis kavicsokkal igazolni tudom az egyenlet igazát, kívánság szerint fekete és fehér kavicsokkal is. Fehérek és négerek is rakhatják a kavicsokat, az eredmény ugyanaz. Matematikusok között ez nem elszigetelt eset. Vezető amerikai egyetemek matematikusai vitáztak a Twitteren arról, hogy a matematika mennyire rasszista [19]. A matematikusok nyilván okosok, messze átlag feletti IQ-val rendelkeznek [20], nálam legalábbis biztosan okosabbak. Én emiatt kizárom, hogy ez a jelenség emberi, biológiai butaság miatt létezik. De akkor mi lehet a baj?

along with the "of course math is neutral because 2+2=4" trope are the related (and creepy) "math is pure" and "protect math."



reeks of white supremacist patriarchy.



i'd rather think on nurturing people & protecting the planet (with math in service of them goals) 🌏❤️💙💚 — 🟣 Laurie Rubel (@Laurie_Rubel) August 4, 2020

Az amerikai sajtó értelmesebb része az utóbbi hetekben szokott cikkezni egy pszichológia professzor elméletéről [21], ami szerintem magyarázatot adhat a megdöbbentő társadalmi folyamatokra. A belgiumi professzor, prof. Mattias Desmet [22] a Covidra adott politikai válaszokat és a kialakuló társadalmi következményeket aggódva figyelte. Pszichológia mellett a statisztika a szakterülete, és feltűnt neki, hogy a Covid kezelésére alkalmazott statisztikai számolgatások és jóslatok nem egyeznek a valósággal (pl. [23]). Ugyanakkor mégis tömegek hisznek olyan stratégiákban, amik a hibás számítások alapján lettek kidolgozva, a számításokat pedig akkor se javítják ki, amikor egyértelmű a hiba. A professzor furcsának találta, hogy mindez nem csökkenti a stratégiák népszerűségét. Hónapok alatt jött rá, hogy mi is történik a társadalomban, de szerinte nem a statisztika, nem a logika, nem az értelem, hanem a pszichológia adja meg a választ. Tehát ő a Covid-helyzet kezelésével kapcsolatban jutott el oda, hogy ami történik, azt tényekkel, racionális gondolkodással, logikai alapon nem lehet magyarázni. Szerintem az elmélet, amivel ő a Covid-jelenséget magyarázza, alkalmazható lenne további jelenségek magyarázatára is.

A professzor szerint a Covid, valamint a politika és tudomány által erre megálmodott megoldások [24] egy társadalmi jelenség kialakulásához vezettek, a jelenség neve tömegképződés (mass formation). A tömegképződést a társadalmi pszichológia eddig a modern totalitárius rendszerek kialakulásának egyik lépéseként tartotta számon. A tömegképződés beindulásának négy feltétele van [25]:

Az első feltétel nagyszámú magányos, társadalmilag elszigetelt ember. Kell emellett egy tömeges érzés, hogy az élet céltalan. A harmadik feltétel a széles körben jellemző szorongás és elégedetlenség, mely érzésnek az egyén számára nincs konkrét oka (Free-Floating Anxiety and Free-Floating Psychological Discontent), tehát nem tudja, miért érez így. Végül széleskörű, konkrét ok nélküli csalódottság és célszemély nélküli agresszió (Free-Floating Frustration and Agression) a negyedik feltétel, ami az első három szinte garantált következménye.

Nézzük, hogy mennyire teljesülnek ezek a pontok a nyugati világban.

Amerikai statisztika alapján az emberek fele magányosnak érzi magát. Különösen rossz, hogy éppen a fiatalokra jellemző leginkább ez a probléma [26][27]. Egy másik, 2016-os tanulmány szerint 72 százalék magányos [28]. Gyaníthatóan ez általános jelenség a nyugati világban. Angliában a teljes lakosság 80 százaléka érzi az életét értelmetlennek [29]. Itt is a fiatalok állnak rosszul, a 16-29 éves fiatalok 89 százaléka érzi úgy, hogy az élete értelmetlen, érdekes módon az öregeknél viszont alacsonyabb, 55 százalék ez a szám. Az USA-ban a Stanford Egyetem pszichológusa, William Damon könyvet írt a fiataloknak arról, hogy hogyan találjanak célt az életüknek [30]. Szerinte a 19-26 éves fiatalok 4/5-e, vagyis 80 százaléka nem talált célt az életének, ezek negyede nem is keres. A szorongás a legelterjedtebb pszichológiai betegség az USA-ban, hivatalosan a lakosság 18 százaléka szenved tőle [31]. Valószínűleg a valós adat a hivatalosnál magasabb, hiszen nem mindenki megy el orvoshoz. Angliában közvélemény-kutatás alapján 34 százalék az eredmény [32]. Talán beérhetjük a professzor véleményével, hogy az első három pont alapján az agresszió szinte garantált.

(Ezeket az országokat csodálják azok, akik azt remélik az EU-tól, hogy majd mi felzárkózunk, és akkor jó lesz nekünk. Értem én, valószínűleg a mi hazánkban is ez van, csak nincs gazdagság. Mégis, azért az kiderült talán, hogy hiába majmoljuk ezeket, meg ahogy mondják sokan: igyekszünk elérni az ő szintjükre, az ő világuk zsákutca. Alapvető bajok vannak itt, amire nem a pénz a gyógyszer.)

Az emberanyag tehát adott, a nyugati világ jó kiinduló alap a jelenséghez. Hogyan működik a tömegképződés [33]? A modern világban a sajtó elkezd beszélni egy valós vagy álproblémáról, emellett rögtön megoldást is javasol ugyanerre. A tömeg az ok nélküli szorongását és elégedetlenségét rákapcsolja az új, média által népszerűsített problémára, elfogadja azt sajátjának. Ezzel úgymond talál egy okot a boldogtalanságára, megtalálja az utat a boldogsághoz, életcélt talál magának. Érzése szerint ha a sajtó által bemutatott problémára az ugyancsak a sajtó által bemutatott megoldást sikeresen végrehajtja, akkor elmúlik a szorongása és az elégedetlensége. Ez nem egy tudatos döntés, ez egy érzés. Mivel ez az érzés sok emberben egyszerre jelentkezik, a professzor szerint ilyen tömeg tagjaként az emberek ismét a társadalomba kapcsolódónak érzik magukat, egy hősi küzdelem részeseivé válnak, kapcsolatba kerülnek egymással és a világgal. Ebből egy új fajta társadalmi kötelék alakul ki, és ez az, amiért az emberek feltétel és gondolkodás nélkül követik a sajtó által terjesztett javaslatokat, ez innentől betölti az életüket. A professzor szerint az emberek ebben a tömegben nem azért követik a Covid-utasításokat, mert azokat helyesnek gondolják, hanem az imént elsorolt okok miatt ez jó érzést kelt bennük. Ez a jó érzés a kulcs az egészben, az érzelem kikapcsolja az értelmet. Ne feledjük, alapvetően lelkileg kiszolgáltatott, beteg emberekről beszélünk. Ezzel ugye a kiinduló problémákból az első három pontot kipipáltuk, ezek az emberek innentől nem magányosak, lett életcéljuk, és kaptak reményt arra, hogy a konkrét ok nélküli szorongásuk és elégedetlenségük elmúlik. A negyedik pontra, az agresszióra még visszatérünk.

A professzor szerint az egyén egy ilyen tömegben egy hipnózishoz hasonló lelkiállapotban van, innentől csak a kérdéses problémára figyel. Tehát a Covid-példát nézve, a tömeg amikor a vírus miatt hozott intézkedésekre figyel, nem veszi észre, nem is érdekli, hogy a vírus elleni harcban elveszíti az általános egészségét, az anyagi jólétét, az esetleges kapcsolatait, és így tovább, csak a számok jól alakuljanak, és mindenki tartson be minden utasítást. Ebben az állapotban az emberek akkor is ragaszkodnak a megszeretett probléma megoldásához, ha ezzel magánszemélyként mindent elveszítenek [34]. A tömeg tagsága feladja a saját egyéniségét, a tömeg mindent felülír [35]. A tömeg tagságának az egyéni intelligencia is eltűnik. Teljesen mindegy, hogy a tagok egyénileg mekkora zsenik, a tömeg ezeket a vonásokat felülírja [36]. Konkrétan a professzor szavaival: az intelligencia ebben egyáltalán semmit nem számít, a tömegben mindenki egyenlően hülye lesz. Tehát a matematikus is, a tudós is, az orvos is. Ennek a hipnotikus állapotnak szerintem az egyik jellemzője, hogy ezeknek a hipnotizált embereknek látszólag felesleges érveket sorolni; olyan ez, mint alkoholistának a májkárosodás veszélyeiről beszélni. Nem az ész, hanem az érzelem irányítja őket. Ha valaki a sajtó által terjesztett probléma és annak megoldása ellen beszél, az a hipnotizált ember boldogsága ellen beszél. Ez a párhuzam az intelligenciakérdést is bemutatja: hiába eszméletlen intelligens az alkoholista, lehet az akár orvos is, tudja, hogy a mája, az agya tönkremegy, de az ivást nem hagyja abba.

Itt mutatnék egy szerintem kapcsolódó beszélgetést egy másik pszichológus, Jordan Peterson és egy környezetvédelmi aktivista között [37]. Eddigi ismereteink és az aktivista kérdése, grimaszai alapján én őt a környezetvédelem témában a hipnotizáltak közé sorolnám. Az aktivista nő feltesz egy tipikusan buta "mit tehet a környezettudatos fiatal" kérdést, amire azt a választ kapja Petersontól, hogy sokan vannak olyanok, akiknek a saját életük nincs rendben, mégis a világot próbálják megváltoztatni. Peterson szerint azoknak kéne a világ megváltoztatásán dolgozni, akiknek a saját életükben rend van. Ha visszanézzük a tömegképződéshez szükséges négy pontot, éppen az olyan emberek adják az alapot, akiknek a saját életük egyáltalán nincs rendben: társadalmilag elszigeteltek, nincs életcéljuk, ok nélküli szorongás és elégedetlenség jellemző rájuk. Itt két pszichológus szerintem egybevágó dolgokat mond, bár más oldalról vizsgálja a problémát.

Nyilván nem tudom, hogy ez a nő, aki Petersonnal beszél, ez kicsoda, milyen ember, de a Pew Research nevű intézet kutatása alapján az USA-ban a liberális (ezen nyilván neoliberálist kell érteni) fehér nők feléről állapított már meg pszichológus problémát [38]. A kutatás forrása érdekes, a referenciázott cikket ajánlom olvasásra az angolul tudóknak. Ez a kutatási eredmény megint egybeesik a belga professzor véleményével, ismét megfordítva az ok-okozatot ahhoz képest, amit én ösztönösen gondolnék. Nekem mindig az volt a benyomásom, hogy a neoliberálisok életmódja és gondolkodása lelki problémákat okoz, pedig a belga professzor szerint az a helyzet, hogy az elszigetelt, életcél nélküli embereket könnyű mindenféle ideológiai dolgokba belevonni, vagyis hipnotizált neoliberális aktivistát és szimpatizánst faragni belőlük.

Nem akarok túl sokat okoskodni, de írnék még pár kapcsolódó példát. Bemutatnám, miért gondolom, hogy ez az elmélet a Covidnál több jelenséget magyarázhat meg. A tavalyi amerikai választási kampányban feltűnt nekem, hogy a BLM (Számítanak a Fekete Életek mozgalom [39]) tüntetéseken a résztvevők többsége fehér [40], ezt képeken és videókon is meg lehet figyelni (pl. [41][42]). Olyan videót is láttam, amin egy néger panaszkodik, hogy nem tud a családjával megvacsorázni, mert a ránézésre többségben fehér fiatalok a BLM mellett tüntetnek, meglehetősen agresszívan [43]. Elvileg ezért a fekete családért is tüntettek ugye. Angliában egy BLM-tüntetésen ledöntöttek egy szobrot, négy fehér fiatalt állítottak bíróság elé [44]. Szerintem itt valami nincs rendben. Az egy dolog, hogy mondjuk a feketék annyira el vannak nyomva, hogy elkeseredettségükben felforgatnak mindent, és néhány fehér szimpátiából, vagy sorsközösségből csatlakozik hozzájuk. Itt viszont az a helyzet, hogy olyan tömeg vonul, aminek a fele fehér, a feketék pedig lusták kimenni tüntetni, vagy nem is hisznek az egészben, esetleg zavarja őket, hogy nem tudnak nyugodtan vacsorázni. Ez számomra azt jelzi, hogy a tüntetés nem amiatt van, hogy a négerek helyzete reménytelen. Ki hallott már olyanról, hogy felkel az orosz nép, mert Rákosi kegyetlenkedik a magyarokkal? Nincs ilyen. Aki tüntet, az dühös vagy elkeseredett egy normális világban a saját sorsa miatt. A mai világban viszont a tüntetés nem az elkeseredettek eszköze. Ma az érthetetlen okból szorongó, agresszív ember kiválaszt egy számára szimpatikus problémát, ami miatt tüntet, és így életcélt talál, közösséget.

egy Keri Smith nevű nő beszél, aki 20 év után hagyta ott a neoliberális világot. A nő története a főiskolán kezdődött. A fő szakiránya biológiai antropológia volt, de mellékszakirányon (neoliberális) társadalomtudományi ismereteket tanult: feminizmus, kritikus fajelmélet (Critical Race Theory, CRT), Queer Theory (azaz queerelmélet, ami valamiféle LMTQP+-"tudomány" - a szerk.). Most azt gondolja, hogy fiatalon a társadalomtudományi szakon szerzett ismeretek vallásként jelentek meg az ő életében, szerinte sok emberre ugyanezt a hatást teszik ezek az eszmék. Adnak egy érzést az embernek, hogy jót tesz a világgal, ezen keresztül egy erkölcsi tervet kap azzal kapcsolatban, hogy a világban hogyan kell megszervezze az életét. Keri Smith szerint a tanult információk ellentmondásosak, de ettől függetlenül mindez a vallás szerepét sok ember életében betölti. Később szektához hasonlítja a jelenséget [46]. Nem használta a hipnotizált szót a jelenség leírásra, de szerintem jelentésében amit mond, az igencsak közel áll a belga professzor mondandójához. Ezen a videón

A hipnotizált egyének után nézzük a társadalmat [47]. Ne feledjük, a tömegképződés egyik feltétele, hogy a sajtó a problémáról és annak megoldásáról beszél állandóan. Amikor ennek és a felsorolt kezdeti feltételeknek hatására a tömegképződés végbemegy, a társadalomnak tipikusan csak 30 százaléka kerül hipnotizált állapotba. Emellett a társadalom 40 százaléka követi a hipnotizált 30 százalékot. Kívülállók számára a hipnotizáltak száma sokkal magasabbnak tűnik, az adott probléma és annak megoldása látszólag 70 százalékos népszerűségnek örvend, de 40 százalék csak követi az agymosott embereket. Ez a 40 százalék nem hipnotizált, hanem konfliktuskerülő. Ők kockázatosnak és nehéznek érzik, hogy ellenálljanak a többségnek. Nyilván azért gondolják a 30 százalékot többségnek, mert a média alapján ez a helyzet. A konfliktuskerülést a komformitás jelenségével magyarázza a professzor [48], ő az Asch-kísérletet [49] hozza példának ennek az igazolására. Marad tehát ezzel a 70 százalékkal szemben 30 százalék, akik ellenállnak, akik fel akarnak szólalni a folyamatok ellen, valamit csinálni akarnak.

Most jött el az idő, hogy a négyes pontról, az agresszióról szóljak [50]. Ahogy írtam, a tömegképződés előtt a belsőleg érzett agressziónak nincs oka és célszemélye. Olyan lehet ez a helyzet, mint az agresszív kismalac a viccekben. Azonban a tömegképződés beindulása után a hipnotizált 30 százalék az agresszióját természetesen az ellenálló 30 százalékon éli ki. Covid esetén ezek azok, akik vírustagadók, akik nem hordják a maszkot, akik nem tartják a távolságot, akik vakcinaellenesek. Ők azok, akik a fő közellenséggé válnak. Paul Joseph Watson OK, Karen! videója szépen bemutatja ezt a jelenséget [51]. Ismét egy Covidon kívüli példa, Anglia legfőbb BLM-aktivistáját láthatjuk a következő videón [52], ahogy egy vele vitába szálló négerrel beszél. Az agresszió azonnal megjelenik a nő szavaiban és gesztusaiban, ahogy ellentmondanak neki. Az aktivista BLM-vezető, de nem fehérrel, hanem négerrel szemben viselkedik így, tehát a gyűlölet pusztán amiatt jelenik meg, mert valaki vitába szállt vele. Félelmetes mindez szerintem. A híres írónő, J. K. Rowling ellentmond a transzszexuális őrület dogmáinak. Az írónő egyszer említette, hogy annyi fenyegetést a transzszexuálisokat támogatóktól, hogy a házát kitapétázhatná az írásokkal [53]. Az Antifa szervezet agresszív tevékenységeiről ezer és egy videót tudnék mutatni, meghagyom az olvasónak, hogy Gab TV, Bitchute vagy hasonló oldalakon keresgéljen. Nem lesz nehéz dolga.

Visszatérve a belga professzorral készült riportra, a társadalmi folyamat még tovább tud romlani. Ha a kis támadások nincsenek megállítva, akkor megszületik a terror, a hipnotizált 30 százalék egyre határozottabb, és emiatt egyre erőszakosabb lesz. Ami ironikus, hogy még ez se a végállapot. Ha az ellenálló 30 százalék elhallgat, akkor a hipnotizált 30 százalék elveszíti az ellenségét. Ekkor egymásnak esnek, ez is jellemzője az így kialakult tömegnek. Ez amúgy érthető. Ha a probléma megoldása nem működik, akkor hibást kell keresni, amit jellemzően nem magukban, hanem a másik emberben keresnek a hipnotizáltak. Ekkor jön el az idő, hogy egymást méricskélik, majd bántják a tagok. Mondhatjuk, hogy mi csak egy kávét kérünk, de nem jó olyan világban élni, amit beteg emberek uralnak.

Mit tehet az ellenálló 30 százalék? A professzor szerint [54] minden lehetséges alkalommal fel kell szólalni, hogy a folyamat ne teljesedjen ki. Minél több ellentmondó hang van, a hipnózis annál kevésbé lesz mély, annál kisebb lesz a hipnotizáltak gátlástalansága. Ezt én úgy fordítanám le, hogy inkább köpjenek le ma, mint hogy kivégezzenek 6 hónap múlva. Természetesen ez nem az igazi megoldás. A folyamatokat úgy lehetne megállítani, ha a tömegtájékoztatás abbahagyná a manipulálást [55], majd a társadalmi rendet úgy kellene alakítani, hogy a fiatalok 89 százaléka ne érezze céltalannak az életét, ne legyen az emberek 50 százaléka elszigetelt. Erre viszont nincs hatással az ellenálló 30 százalék, nem náluk van a pénz, sem a hatalom, nekik csak az marad, hogy felszólalnak.

A jelenség minden résztvevőjéről írtam eddig, kivéve a csúcsról, vagyis a politikáról, a szuperosztályról. Mit gondol ezekről a pszichológiaprofesszor [56]? A professzor szerint azok az emberek, akik a médián keresztül a társadalomban előidézik a tömegképződést, ezek általában hisznek benne, hogy ezzel egy jobb világot teremtenek, hogy az ő tevékenységük miatt jön majd el a földi paradicsom. A professzor szerint Sztálin és Hitler is komolyan hitték, hogy az a társadalmi rend, amit például tömegmanipuláción keresztül próbáltak megvalósítani, végül mindenki számára jó lesz, és ez összességében fontosabb, mint a folyamat által okozott áldozatok élete. (Most nem megyek abba bele, hogy nem igazán értelmes Hitler és Sztálin közé egyenlőségjelet tenni.) A cél szentesíti az eszközt; ma a professzor szerint ugyanez történik. Vannak nagy hatalommal bíró intézmények (és ezek mögött emberek), amiknek van egy képük a tökéletes társadalmi rendről. Ezek minden helyzetet, a Covid-helyzetet is arra használják, hogy a társadalmi rendet, a társadalmi szabályrendszert az ő elképzeléseik alapján változtassák meg. Ezen emberek alapvető jellemzője a megalománia [57]. Van egy erős hit ezekben a körökben, hogy azzal, hogy minket adott társadalmi rendbe kényszerítenek, ők majd megteremtik a tökéletes világot. A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. A professzor szerint ezek a körök a transzhumanizmusban [58] hisznek, vagyis szerintük mindenre a technológia fogja a tökéletes megoldást nyújtani. Ami változást ma rá akarnak a társadalmakra erőltetni, azt a professzor szerint a transzhumanista jövőkép motiválja. Ezzel szerinte nem pusztán az a baj, hogy nem fog működni, de a társadalom rossz állapotát, a belső feszültséget, az elszigeteltséget és a céltalan életet eleve ez a helyzet okozza.

Még szeretnék írni a megalomániáról is néhány saját gondolatot, hogy kicsit alátámasszam a professzor véleményét. Hivatalos honlapokról összevadásztam néhány idézetet. Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa 120 országban tevékenykedik [59]. Bill Gates alapítványa a szegénység, a betegség és az egyenlőtlenség ellen harcol az egész világon [60]. A Clinton család alapítványa az emberek életét javítja Amerikában és az egész világon [61]. Minden szupergazdag az egész világon tevékenykedik. Mindeközben otthon, vagyis a mintaországokban, az emberek magányosak, céltalanok, emiatt szoronganak és agresszívak. Nyilván éppen ezt a világrendet érdemes elvinni a Föld minden sarkára. A szupergazdagok istent játszanak, rajtunk és mindenkin. Ez az oka annak, hogy képesek 118 magánrepülővel elmenni klímavédelmi konferenciázásra [62]. Ez is a cél szentesíti az eszközt gondolkodás. A szupergazdagok az egyedüliek, akik tömegeket rá tudnak kényszeríteni arra, hogy megváltoztassák az életmódjukat, ez tény. Szerintük ebből az következik, hogy ők szennyezhetik a környezetet, hiszen csak ők tudják megmenteni a világot. Ezért mi hálával és feltétlen engedelmességgel tartozunk nekik. Az ő fejükben az van, hogy ők feláldozzák magukat a Föld megmentésére, a valóságban ők minket áldoznak fel, elveszik a lehetőséget, hogy mi megéljük az életünket, ehelyett az ő megalomániás őrületeikben kell részt vegyünk. Szerintük aki ezt gondolja, az buta.

Kereszténynek tartom magam, eszembe szoktak jutni Jézus tanításai. A megalomániás jótevőkről ez: "Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába." [63] Ha valami nem jellemző a kisgyermekekre, akkor az a megalománia. A következő világrend kialakításában a szupergazdagokkal és globális szervezetekkel szövetkező pápa [64] vajon megalomániás? Vajon ő mit gondol a kisgyermekekről és a megtérésről?

Prof. Mattias Desmet szavaira azért próbáltam meg felhívni a figyelmet, mert én nem ismerek másik elméletet, ami megmagyarázza, hogy okos emberek miért hisznek tömegesen őrültségekben. A professzor szerint a Covid eredményeként bukkant fel a jelenség, szerintem a professzor leírása alapján az elmúlt 10 év több társadalmi változását is megpróbálhatjuk a tömegképződéssel magyarázni. Az elmélet alapján egy lelkileg beteg társadalom esetében a tömegképződés minden olyan témában beindulhat, amit a média, vagyis a politika, a szuperosztály a zászlójára tűz. Márpedig a jelenlegi őrület szinte minden eleme hatalmas és egységes médiatámogatást kap. Ha például a LMBTQ-kérdést nézzük, újabban a szexuális kisebbségek rengeteg filmben megjelennek, a GLAAD átlal vizsgált 2020-ban gyártott filmek 80 százalékában [65] 10 percet vagy többet szerepel minimum egy homoszexuális személy. Ezek jelenléte sokszor erőltetett, érzi az ember, hogy itt valami belső vagy külső kényszernek próbál megfelelni a film készítője. Nyugaton reklámokban szerepelnek [66], beszélnek róluk az oktatásban [67], mára odáig elmennek, hogy az angol [68] és a német [69] nyelvet is átalakítják, hogy az új ideológiával ne ütközzön. Mivel a társadalom adott, a négy pont teljesül, szerintem az lenne a meglepő, ha ilyen szintű propaganda mellett nem indulna be a tömegképződés. Bolond természetesen van minden ideológiában, de a tömegképződés beindulásához a média, a politika, az oktatás széleskörű támogatása szükséges, ez pedig ma tipikusan a neoliberális témákban adott.

Végül szeretnék mutatni egy példát, hogy mennyire fontos ez az elmélet: teljesen új szemlélettel lehet az egész társadalomra gondolni. Nézzük mondjuk, hogy cégtulajdonosként vagy marketingesként mit használhat ebből valaki. Én úgy gondolom, hogy a hipnotizált 30 százalékért a multinacionális cégek versengenek a társadalomban, itt egy kis cég egyértelműen szembekerül a multikkal a legtöbb piacon. Az igazodó 40 százalék világszemlélettől függetlenül vásárol, nekik mindegy, hogy ki állítja elő a terméket. Az ellenálló 30 százalék viszont szerintem egy meghódítható piac: itt a fősodratú véleménnyel szemben tanúsított ellenállás felhívja a potenciális vásárlók figyelmét, és jó érzést kelt bennük. Jelentős eredmény ez egy marketingstratégiában. Van példa is arra, hogy egy cég nyíltan szembement a neoliberálisokkal, és nem járt rosszul. A Red Bull 2020 júliusban kirúgta azokat a vezetőket, akik a neoliberális dogmákat akarták a cégen belül alkalmazni [70]. Amerikában a jobboldali sajtó hőst csinált belőlük [71][72]. A Red Bull eladási számai Amerikában 2020-ban nagyobbat nőttek, mint az előző években [73]. Én nem tudom a siker okát, lehet, hogy nincs összefüggés a vezetők elbocsátása és a megnövekedett forgalom között. Azt viszont ebből szerintem egyértelműen tudjuk, hogy az ellenállás nem tette őket tönkre. Az ellenállás idegőrlő, kényelmetlen, sok munka, de ebben is van lehetőség, amit szerintem ki lehet használni.

(A szerző olvasónk.)

Referenciák: