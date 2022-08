Olvasói levelek :: 2022. augusztus 1. 19:01 ::

Olvasói kulisszatitkok Tarnai Richárd főispán úr viselt dolgairól

Pest megyének mint Magyarország legnagyobb megyéjének a közigazgatását megszervezni nyilván hatalmas feladat, a kormányhivatalok közül itt kellene arra legjobban odafigyelni, hogy a legjobb képességű személy kerüljön oda. Az illetékes kormánymegbízott dr. Tarnai Richárd, aki már régóta politizál, bemutatkozása pl. itt megtekinthető.

A kormánymegbízottak közül talán neki van a legnagyobb népszerűsítő kampánya, itt néhány ízelítő. Mivel a jó bornak nem kellene cégér, már eleve gyanús, hogy ezek nem csak olcsó PR-fogások-e. Természetesen azok, a Pest Megyei Kormányhivatalnál dolgozók tudják is ezt; a munkavégzés feltételeit nem hogy képtelen a PMKH vezetése biztosítani, hanem azokat folyamatosan rontja, amiket vagy nem említ meg, vagy pozitív színbe hazudja. Ugyan a jelen kormány 12 éves regnálása is komoly rombolást végzett, de kijelenthető, hogy a jelen kormánymegbízott messze legjobb tanítványként bőven túlteljesíti a kötelezettségeket.

Alább konkrétumok felsorolásával pár kulisszatitok:

Dr. Tarnai Richárd 2011-ben vette át a Pest Megyei Kormányhivatal vezetését. Röviddel utána, 2012-ben találta ki azt a kormány, hogy létszámleépítést rendel el. A köztudatba azt a hazudozást vitték be, hogy ez mindössze 5%, és az is csak a be nem töltött létszámból, akik már úgysem dolgoznak, tehát ez egy jól megalapozott döntés, így ezt észre sem fogják venni az ügyfelek, de persze mindez az állampolgárok érdekében kell. A Pest Megyei Kormányhivatalnál ez a melléklet szerint zajlott, néhány nap alatt kellett a szakigazgatási szerveknek a betöltött létszámból (amely messze alulmaradt már akkor is az alapfeladatok ellátásához szükségesnek) 15%-ot megjelölni, hogy majd utcára tegyenek embereket, amit erősen felülbírált a Kormányhivatal vezetése politikai érdekeik szerint. Ezt ugyan nem Tarnai írta alá, de tudják jól az érintettek, hogy nemhogy tudott róla és nem tett ellene semmit, de mindez az ő utasítására történt, csak, mint gyenge jellem, nem meri vállalni a tetteit, azért is volt benne instrukció a titkosításról.

Ezzel lényegében Tarnai egyből le is írta magát, de ahelyett, hogy abbahagyná áldásos tevékenységeit, inkább azóta is folyamatosan megerősítteti magát hamis valóságképre alapozva, és csinálja a hülyeségeit. Az újonnan belépő kollégáknál az alkalmazás előfeltétele, hogy előtte beszélget velük (az külön kérdés, hogy aki közel 4000 emberért felel, az hogy érne rá ilyesmikre rendes munkavégzés mellett), a konzultáció végén pedig Tarnai „lényegre törő” kérdést szegez neki a leendő munkatársnak: „Mit szól ahhoz, hogy én KDNP-s vagyok?”. Ez kizárólag hamis önigazolásra elegendő, amely valótlanságával a botcsinálta kormánymegbízott is nyilván tisztában van, mivel ez a lehetőség a kilépő kollégák részére sosem biztosított, pedig azoknak már nyilván tapasztalatuk és lehetőségük is van arra, hogy a valóságot a fejéhez vágják.

Tarnai villog az ügyfélbarát beállítottságával, ezzel rendszeresen szeret hencegni nyilatkozataiban. Azt is leírta (és közismert is a dolgozóknál), hogy álruhában önjelölt Mátyás királynak képzeli magát. Kezdetben beült az ügyfélszolgálatokra és személyét elrejtve provokatív hozzáállással heccelte a dolgozókat, de mivel személyesen ismertté vált hamar, ezért más módon teszi ezt (telefon, e-mail). Ha pedig úgy gondolja, hogy sikerült túlfeszítenie a húrt, akkor azon másik kisded játékával szórakozik, hogy felmond az illetőnek. Ezt persze nem tehetné meg jogszerűen eljárás nélkül, ezért az illetőt képzettségének és lakhelyének nem megfelelő helyre teszi át, amelyet ha nem fogad el (naná hogy nem), akkor kérésre fel kell menteni. Így aztán sem az eredeti helyén, sem az áthelyezésre tervezett helyen nem lesz munkaerő, a több évtizedes tapasztalat semmibe vész. Hogy Mari néninek ezért sem lesz elvégezve az ügye, Tarnait cseppet sem zavarja, sem pedig, hogy mindezért többnyire milliókat dob ki még felmondási idő és végkielégítés kifizetésére a magyar állam pénzéből. Továbbá ha bárki a sleppjéből szól, hogy valamely dolgozó neki útban van, nem is próbál meg kiállni mellette, gerinctelen módon megkapja az illető munkaerő az útilaput, csak a saját hátsóját félti Tarnai, a többiek nem érdekesek, korlátlanul beáldozhatók.

Azért persze a kiemelt beruházások ügye - amelyek döntően a felcsúti Mészáros és Mészáros Kft. nevével fémjelzettek - sosem állhatnak, azokat a szakigazgatási szervekre tett fenyegető nyomással mindig kierőltetik, hogy azonnal és úgy menjenek, ahogy kérik, ahol persze még nagyságrendekkel több pénz megy ki, mint az elbocsátott munkatársakra.

Választások előtt értekezleten Tarnai Richárd utasításba adja, hogy bírságos döntés nem mehet ki, ezt 2021 őszén már közölte előre. Persze ezt sem meri vállalni, mindezt szóban teszi.

Végül egy konkrét eset. Érden van a Simonpuszta elnevezésű lovastanya, youtube.com-on is van fent róluk pár videó. Honlapjuk is üzemelt, de inkább csak múltidőben, egy ideje karbantartás alatt volt, ami vélhetően nem véletlen. Korábban neves politikusokkal készült képek voltak rajta, többek között dr. Tarnai Richárd is parolázott, amely azért ki lett mentve. Hogy mi folyik a lovasfarmon, az nem bizonyítható, de akinek van átlátása, tudja, nyilván nem véletlen mennek oda politikusok.

Van a lovastanyán belül erdő is, amelynek – mint az országban bármely erdőnek – a térképi nézete megtekinthető a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon, íme:

Amint látható, a Nemzeti Vágtát Érden erdőbe tették bele, eléggé pofátlan módon és mértékben. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskör, a rendelet 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével a Pest Megyei Kormányhivatalnak az engedély nélküli igénybevétel kapcsán eljárnia kell, nem bájologni, de nyilvánvaló nem a szabálytalanság miatt ment a helyszínen az eszmecsere, lényegében fogalma sincs róla a Kormányhivatal első emberének, mi történik, de azért megnyugodhatunk, itt is szépen ügyfélbarát módon viselkedik a kamerák előtt.

Annyira komolyan veszik az ügyet, hogy kivették az eljáró szerv (erdőfelügyelőség) kezéből a döntést - amire szinte szökőévente egyszer van példa - és feljebb foglalkoznak vele. Sőt, szerintem még csak nem is a kormánymegbízott aki rendelkezik mi legyen, hanem az Agrárminisztériumtól, vagy akár még feljebb is utasítások vannak, amire várni kell. Ez is azt bizonyítja - mint az, hogy a honlapról lekerült a lényeg - hogy valamitől nagyon tartanak. Talán attól, hogy kellemetlen a kormánymegbízott személye, de szerintem más is van ott, sok nagy ember megfordul a lovastanyán, ki tudja, miről megy a konzultáció? Több, egymástól független szóbeli információ szerint Tarnait utána berendelték a Miniszterelnökségre és megmosták a fejét.

Egyébként egy zsámbéki hulladéklerakó ügyében már indult elvileg a Tarnai elleni eljárás (pl. itt találtam róla anyagot) amiért a rendőrség elnézést kért és módosított. Ezzel az a baj, hogy nyilván nem véletlenül nevezte meg a rendőrség őt, hanem az Érdi Rendőrkapitányság előadója a rendelkezésre álló adatokból dolgozott. Nem derült ki, hogy miért volt először a Tarnai személye megnevezve. Viszont szokott az érdi lovastanyán a rendőrség is rendezvényeket tartani (interneten a keresőben fedeztem fel én is ilyeneket), itt (is) van egy közös pont a kormánymegbízott személye, a rendőri szerv, és nyilván az ott megfordulók és az üzemeltetők között. Sokkal valószínűbb az a variáció, hogy nem akar a rendőrség Tarnai ellen semmit sem csinálni, falaznak, csak az adott ügyintézővel ezt elfelejtették előre közölni. Ezt támasztja alá az alábbi is, még az érdi ügyhöz tartozóan.

A lovastanyán a kifutó, mint látható, erdőben van, ahol nincs már erdő jellegű faállomány, jogszerűtlenül le lett termelve. Szinte zárt terület, szabályos munka folyt, nem sok variáció lehet, ki végezte, igazán nyomozni sem igen kéne. Az érintett rész az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (továbbiakban erdőtörvény) 6. §-a szerinti erdőnek minősül, amelyben az esetlegesen tervezett fakitermelést az erdőtörvény 41. §-a szerint csak az erdőgazdálkodó jelenthetett volna be az erdészeti hatósághoz, amit annak tudomásul vétele után az erdőtörvény végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (Vhr.) 43. §-a szerinti műveleti lap kiállításával lehet csak jogszerűen végezni. A Legfőbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Főosztály – Környezetvédelmi Osztály TKJ: 7613/2005/3-I sz. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Főosztálya felé kiadott ügyiratában foglaltak alapján az illegális fakitermelés nem pusztán szabálysértési ügy, hanem a régi Btk. 280. és 286/A §-a szerinti környezetkárosítás is, amely bűncselekménynek minősült. Az új Btk., azaz a 2012. évi C tv. 241. §-ából is kifolyólag ez következik.

Az Érdi Rendőrkapitányság pedig itt sem tett semmit csak a hülyét játssza, illetve megpróbálja valahogy kikezdeni, elhallgattatni azokat, akik az üggyel foglalkoznának érdemben. Nyilván ha valaki megvizsgálná konkrétabban az ügyeket, ez részben kiderülne.

Persze máskor is ilyen „komoly” hatósági munkában nyilvánul meg a kormánymegbízottunk áldásos tevékenysége. Ezt mindenki tapasztalja aki a Pest Megye Kormányhivatalban bármilyen – nem PR-fogásra alkalmas – ügyet próbál elintézni, az alkalmazottak értelem szerint érzik is, hogy képtelenek ellátni a feladatukat, nem csak azért, ami Magyarországon mintegy évtizede folyik közigazgatási reform (azaz tönkretétel) címén, hanem mert a Pest Megyei Kormányhivatal vezetése dilettánsokból áll, dr. Tarnai Richárd pedig messze túlteljesíti a marhaságokat, a saját védelmében pedig nem számít neki mennyi véráldozat kell sem emberileg, sem anyagilag, sem pedig munka terén. És persze erről nem beszél, hanem rózsaszínre festeti a sötét valóságot, tudatosan önmagának is hazudva.

Állítólag tudják mindezt a kormány vezető köreiben, de szabad kezet adnak ennek a dilettánsnak, nehogy bukjon a KDNP-vel való koalíció. Kérdés azért, hogy mégis meddig tűri ezt a miniszterelnök. Nem kéne megvárni, hogy a legnagyobb kormányhivatal addig legyen beáldozva, amíg nem késő, és teljesen nem visszafordítható lesz a működésképtelenség, mert már így is erősen az.