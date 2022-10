Olvasói levelek :: 2022. október 30. 11:09 ::

Egy kisbefektető ötletei: néhány lehetőség az infláció kivédésére

Manapság az infláció miatt a pénz (különösen a forint) értéke gyorsan romlik, ami miatt nem igazán jó ötlet gyűjtögetni a fizetésünket. Emiatt felmerül az a kérdés, hogy hogyan őrizzük meg a félretett pénzünk értékét, amire többféle lehetőség is van. Alább néhány olyan lehetőséget mutatunk be, amelyek akár a piacokon nem túl jártas polgárok számára is elérhetőek lehetnek, némi utánajárással.

Állampapírok

Aki a legkevesebb kockázattal akar befektetni, annak jó lehetőséget jelentenek a magyar állampapírok. Aki nyit állampapírszámlát, annak a pénze valamennyit gyarapodhat.

Manapság ezen a téren az egyik legjobb lehetőség az inflációkövető állampapír. Ezzel bizonyos mértékig ki lehet védeni a jelenlegi gazdasági helyzetben jellemző elszabadult inflációt.

A magyar állampapírok mellett lehetséges külföldi országok állampapírjait is venni, például japán és amerikai állapapírokat, amennyiben egy banknál nyitunk egy állampapírszámlát. Ebben az esetben miénk lehet az árfolyamnyereség is, de a kamatok kisebbek.

Befektetési arany

Aki jelentősebb kockázatot is hajlandó vállalni, annak egy lehetőséget jelent a befektetési arany. Ehhez többféle módon is hozzá lehet jutni, és hosszú távon ki lehet vele védeni az infláció hatásait.

Az arany árfolyamát több tényező is módosíthatja, viszont hosszú távon általában értékálló vagy akár növelő is. Az egyik tényező, ami miatt növekszik az arany árfolyama, az az, hogy az aranybányák termelési költsége növekszik, szinte folyamatosan. Ennek az az egyik oka, hogy a World Gold Council szerint a bolygó kitermelhető aranytartalékainak a 80 százalékát már kitermelték a földkéregből. Ennek következtében a további mennyiségekhez már csak egyre nagyobb kitermelési költségekkel lehet hozzáférni.



A kép azt illusztrálja, hogy milyen a már kiterelt (barna) és a még földben lévő (szürke) arany egymáshoz viszonyított aránya

Befektetési aranyhoz többféle módon is hozzá lehet férni. Az egyik módszer, amire a legtöbb ember gondolna, az a személyes vásárlás és tárolás. Ebben az esetben fizikailag birtokoljuk az aranyat. Viszont a különböző lehetőségek közül ez jár a legtöbb gonddal, mivel valahová el is kell raktároznunk az aranyat, és személyesen el kell mennünk átvenni azt. Emellett a fizikai aranykezelés során a kereskedők jelentős árrésekkel dolgoznak.

Egy további lehetőséget a fizikai hátterű aranyszámla jelenti. Erre Magyarország területén több szakosodott vállalkozás is van. Ebben az esetben az arany nem nálunk van, hanem a megbízott vállalkozás egy központi páncélszekrénybe tárolja azt. Ennek a verziónak az az előnye, hogy jóval rugalmasabb, mint ténylegesen birtokolni az aranyat, és ennek ellenére mégis megvan a fedezet mögötte. Emellett egy aranyszámla napi szintű kereskedést tesz lehetővé. Az ilyenben utazó cégek szerint fizikai hátterű aranyszámlát akár havi szintű megtakarításokra is érdemes lehet nyitni. Emellett így kisebb ár réssel lehet aranyat adni-venni, mint fizikai vétel és kezelés esetében.

Még egy lehetőséget jelent a tőzsdei aranyvásárlás. Amennyiben valaki egy banknál nyit egy értékpapírszámlát, úgy a megfelelő számlakonstrukció esetén közvetlenül a tőzsdén is vásárolhat befektetési aranyat. Amennyiben megfelelő mennyiségű tőkét mozgatunk, úgy ennek a lehetőségnek viszonylag alacsonyak a járulékos költségei (illetékek) és ebben az esetben nemzetközi nagyságrendű cégeknél tárolják az aranyat. Hosszú távon ez a verzió járhat a legkevesebb járulékos költséggel. Emellett ebben az esetben viszonylag könnyen eladhatjuk az aranyat, és áttehetjük az összeget valamilyen másik értékpapírba, például mondjuk energiacégek részvényeibe.

Más nemesfémek

Az arany mellett az elmúlt években más nemesfémekbe is jelentős tőke vándorolt. Az egyik legnagyobb növekedést a palládium produkálta, amelynek az árfolyama néhány éven belül a többszörösére nőtt (az elmúlt 14 évben pedig az árfolyama nagyjából a 10-szeresére nőtt). Ennek következtében most már vannak olyan, fizikai hátterű aranyszámlát biztosító vállalkozások, amelyek bevették a portfóliójukba a palládiumot is.



A palládium árának az alakulása az elmúlt 20 évben

A nemesfémek területén jelenleg a legújabb lehetőséget a ródium jelenti, ami az elmúlt években vált fontossá és nem régen kezdték a fizikai hátterű számlákon és a tőzsdéken vele a kereskedést. Vannak már olyan svájci székhelyű vállalkozások, amiknek a számláin ródiumban lehet megtakarítani. A ródium árfolyama az elmúlt öt évben nagyjából a hétszeresére nőtt.

A palládium árfolyama most már az arany szintje körül mozog, a ródium pedig már sokkal drágább. Viszont azt azért hozzátesszük, hogy az aranyon kívüli más nemesfémekben jóval nagyobb a kockázat, nehezebb hozzáférni, és kevesebb pénz mozog bennük.

Aranyvállalat-részvények

Eddig a nemesfémek esetében azt a lehetőséget tekintettük át, amikor közvetlenül a fémekbe fektetünk be. Viszont nemcsak úgy lehet a nemesfémeken nyereséget elérni, hanem úgy is, mint amikor például egy autógyárba fektetünk be, vagyis a területre szakosodott vállalkozásokkal.

Ennek az egyik jó példáját az aranybányarészvények jelentik. Mivel az aranyra nő kereslet és nőnek a kitermelési költségek, ezért hosszú távon az aranybányákba is lehet pénzt tenni. Amennyiben nyitunk egy értékpapírszámlát, úgy akár ilyen papírokhoz is hozzáférhetünk.

Alternatívenergia-értékpapírok

Akik manapság a megújuló energiában gondolkodnak, azok elsősorban napelemekre gondoltak (amely lehetőség most beszűkült, de ebbe most nem megyünk bele).

Viszont a megújuló energiába nemcsak reálgazdaságba, hanem értékpapírok formájában is be lehet fektetni. A megújuló energia mellett az alternatív járműhajtások is nagy potenciális növekedés előtt állnak: az elektromos autók az elkövetkező 20-30 évben felválthatják a belsőégésű motorral hajtott személyautókat, mivel Európában 2035-től betilthatják a belsőégésű motorok forgalomba hozatalát. Az elkövetkező 10 évben az elektromosautó-gyártás világszerte a többszörösére bővülhet majd.

A frankfurti tőzsdén (Börse Frankfurt) több olyan értékpapír is van, amivel erre lehet fogadni. Alább a források között látható is példa erre.

A lent példaként látható értékpapírok között van olyan is, amivel a kínai elektromosautó-iparba lehet befektetni.

(Olvasónktól)

Források:

Néhány értékpapír a frankfurti tőzsdéről: