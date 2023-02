Olvasónk írja:

Este van, telefonon beszélgetek édesapámmal. Nagybátyámról mondja a híreket, kórházba került, haldoklik. A nagybátyámat úgy ismertem, mint akinek soha egy rossz szava nem volt senkihez. Amikor nehezebb családi konfliktusok is voltak, akkor is tisztességgel viszonyult a család másik feléhez. Mindig érdeklődő és kedves volt mindannyiunk irányába.

Galvanizáló munkát végzett, vegyszerekkel dolgozott már több mint negyven éve. Sokszor túlórában 12 órázott. A megyében nem árt a túlóra, ha meg akar élni az ember. Fél éve kezdett lerobbanni. Abbahagyta a munkavégzést, elhagyta az ereje, és elkezdett szép lassan meghalni. Fél éve haldoklik, fele időt kórházban töltötte, kétnaponta dialízisre jár. Egész teste gyulladás alatt van, minden mozdulat kínszenvedés neki. Akár csak az érintés is. Már abban a stádiumban van, hogy tudatánál sincsen. Az orvosok csontrákot is emlegetnek, a vegyszerekkel való munka eredménye? Két év múlva mehetett volna nyugdíjba.

Mélységes letargiába esek. Hazafele vezetek, a Rádió 1 megy a rádióban. Szokásos, felszínes hírek, ez a zenész x millió dollár keresett, y zenész x+200 milliót. A rádiósok meg csillogó szemekkel irigykednek, hódolnak nekik. Azt is elmondták, hogy Ferruko bemutatta az új Lamborghini Huracanját a nagyközönségnek a közösségi médiában. A rajongók elözönlötték az oldalát, és dicsérték a választását. Annak a Huracan elkészülésének mi lehetett az ára? Hány százan dolgoztak hasonlóan mérgező körülmények között órák hosszat, éveken át?

Lenézzük a régi Egyiptomot, mert azok rabszolgamunkásokkal építették a nagy épületeiket, piramisokat. Most is láncok vannak rajtunk. De nem fizikai béklyó. Az túl egyértelmű lenne. Azt az egyszerű elme is felfogja, hogy neki ez nem jó, és minden alkalmat megragad arra, hogy lázadjon, vagy szembe forduljon a hajcsárja ellen.