“Megértelek, tesó!” – írta Twitter-üzenetében a volt győri polgármester.

A szexbotrányba keveredett Borkai Zsolt Twitteren üzent a hétvégén EP-képviselőségéről lemondó Szájer Józsefnek.

Megértelek, bro! Been there done that. Mármint hasonlót. De ne csüggedj, inkább gyere, elviszlek mindenezni és elfelejted az egészet! Tudok egy olyan helyet, ahol még a falnak is lyuka van. De aztán a f*szom az no go zóna tesó!