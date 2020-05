Programajánló :: 2020. május 26. 15:05 ::

Újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő

A pünkösdi hétvégén újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő; megnyitották a vár szabadtéri részeit és a múzeumokat is - tájékoztatta az MTI-t a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kedden.

Kelecsényi Péter elmondta: ebben az évben nem tudják megszervezni a pünkösdi hétvégén szokásos hagyományőrző rendezvényeket és várjátékot, de a biztonsági előírások betartása mellett pünkösdtől folyamatosan szeretnék a legtöbb élményt nyújtani a Nógrád megyei világörökségi falu vendégeinek.

Mint közölte, az ófaluban szombaton, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn termelői piac várja a látogatókat. A környék őstermelői árusítják a szörpöt, mézet, füstölt húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket és egyedi kékfestő ruhák is színesítik majd a piac kínálatát.

A faluba érkező vendégek a már megnyitott kézműves portákon, ajándékboltokban, a vendéglátóhelyeken, éttermekben és szabadtéri helyszíneken találkozhatnak a díszes hollókői népviselettel, és azok hétköznapi változataival is.

Több helyszínen a kézművesek bemutatót tartanak az udvarokon, így megtekinthető lesz a fazekasság és a bőrdíszművesség mestersége is. A hollókői vár szabadtéri részei nyitva állnak, így a toronyból gyönyörködhetnek a látogatók a Cserhát festői hegyvidékében és a Szent László Vitézei Egyesület középkori ruhás tagjaival is találkozhatnak. Az éttermek palóc ételeket kínálnak, és megnyitottak a szálláshelyek is - mondta Kelecsényi Péter.