Programajánló :: 2020. december 7. 10:58 ::

Bejelentették a 2021-es Magyar Sziget időpontját

Örömmel jelentették be a Magyar Sziget fesztivál szervezői, hogy hivatalosan is meghirdetésre került a jövő évi nyár legjobban várt rendezvényének időpontja – közölte a Magyar Jelennel Spigut Tamás, az esemény főszervezője. A naptárba be is lehet karcolni: 2021. augusztus 4-7., a helyszín pedig változatlan: Gárgyán-erdei pihenőpark, Ásotthalom. Telefonos alkalmazás, új kemping, családi programok és hamisítatlan nemzeti zenekarok várják azokat a magyarságukat büszkén vállaló embereket, akik önfeledten, hazájukat becsülve és szeretve terveznek kikapcsolódni jövő nyár augusztusában.

A helyszín mondhatni remek adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy újra egy ütős fesztiválnak adjon otthon. Az erdei séták és túrák szerelmesei a koncertekre rákészülhetnek egy-egy kirándulással, a táj szépségének felfedezésével.

Idén a Magyar Sziget volt az egyetlen fesztivál, amelyet megtartottak a magyarságukat büszkén vállalók számára. Természetesen a járványügyi korlátozásokra vonatkozó szabályokat minden tekintetben betartották, így szuper élményekkel gazdagodhattak a fesztiválozók – mondta a rendezvény főszervezője. Természetesen a következő Magyar Sziget tekintetében abban bíznak a szervezők, hogy korlátozásoktól mentesen, felszabadultan szórakozhatnak a kilátogatók.

A fellépőkkel kapcsolatban egyelőre annyi árulható el, hogy rendkívül népszerű bandák csapnak a húrok közé, és így minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót.

Köztudott, hogy a Facebook rendszeresen és jogtalanul törli a rendezvény oldalát és csoportját, ráadásul több heti vagy hónapokkal ezelőtti bejegyzések miatt. Ettől függetlenül újra és újra elkészül az esemény oldala a közösségi média felületén, melyen nyomon követhetők a legfrissebb információk. A Magyar Sziget zárt csoportjához is lehet csatlakozni, ahol folyamatosan informálják a fesztiválra készülőket. Tehát senki ne lepődjön meg azon, ha egyik napról a másikra újból eltűnik a Magyar Sziget Facebook-oldala , a rendezvény nem marad el, csak egyesek próbálkoznak keresztbe tenni. Semmi esélyük nincs rá.

Azonban, hogy Cukrosék ne tudják teljes mértékben ellehetetleníteni a tudomány átadását, a szervezők létrehoztak egy alkalmazást. A magyarsziget.hu oldalról tölthető le, ahol minden megtalálható lesz a rendezvénnyel kapcsolatban. A magyarsziget.hu oldalon és az applikáció segítségével semmiről nem maradnak le a fesztiválozók – hangsúlyozta Spigut Tamás.

Ami nagyon fontos, hogy jövőre a kemping már a fesztivál területén lesz, az ideitől eltérően. Így nem kell sétálni egyik helyszínről a másikra, és hamar álomra hajthatják a fejüket a megfáradt bulizók. Összességében zenekarközeli lesz kempingezés. Természetesen a többi szálláslehetőség nem változott, így mindenki kedvére választhatja ki a számára legmegfelelőbbet. Remélhetőleg március-április tájékán már elkezdhető a szálláshelyek foglalása az adott panziókban, de ez még a jövő zenéje.

Számos programmal készülnek a gyerkőcökkel érkező családok számára is, így az apróságok felhőtlenül szórakozhatnak a rendezvény ideje alatt.

A további részletekről a honlapon, illetve az alkalmazásban tájékozódhatnak az érdeklődők. Friss tartalmakból, információkból nem lesz hiány, így mindenki naprakész lesz, hogy jövőre miként is alakul a magyarság legjelentősebb nyári fesztiválja.

Szeretjük a hazánkat és ennek augusztusban hangot is adunk! – adják meg e jelszóval az alapot a szervezők.