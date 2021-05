Programajánló :: 2021. május 29. 06:50 ::

Hatvan manufaktúra várja a közönséget június 12-én

A Magyar Kézműves Szövetség 60 manufaktúrája várja az érdeklődőket június 12-én országszerte - jelentette be Vitályos Eszter államtitkár és Szabó Kata, a Magyar Kézműves Szövetség elnöke pénteken Szentendrén.

A kézművesség világnapjához kapcsolódva egyszerre nyitnak ki a szövetség manufaktúrái 30 településen, ahol 20 mesterséggel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a nyitott műhelyekben.

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a szentendrei Kovács kékfestő üzletnél tartott sajtóreggelin fontosnak nevezte, hogy Magyarországon újra divat legyen a kézművesség és a hagyományok átadása. Hozzátette: a pandémia különösen azoknak az alkotóknak volt nehéz, akik elsősorban kiállításokon, vásárokon tudják bemutatni munkáikat, mert az online tér nem pótolja a kézműves piacok hangulatát, a tárgyak érintését, kézbevételét.

Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) munkatársa arra emlékeztetett, hogy az intézet számára kiemelten fontos a hagyományőrzés, a kézművesekkel való együttgondolkodás és együttműködés, hiszen ők az egyetemes magyar kultúra érdekében tevékenykednek. A kézműves szakma egyik legfontosabb része a közösség, az együttlét és a hagyományápolás - fűzte hozzá.

Szabó Kata, a kézműves szövetség elnöke az alkotás, a közösség és a tradíciók jelentőségét hangsúlyozta. A 2011-ben alakult egyesületet bemutatva kiemelte, a magyar tárgyalkotó kultúrában hetven taggal vannak jelen, akik számára a minőség elsődleges szempont, és mind életvitelszerűen élnek a kézművességből. A június 12-i rendezvény kapcsán megemlítette, hogy a most egyszerre nyitó manufaktúrák között olyan kis műhelyekkel is találkozhat a közönség, amelyek korábban nem nyitották meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek a mesterségek kulisszatitkaival ismerkedhetnek meg, de családtörténeteket is hallhatnak - tette hozzá.

A sajtórendezvény résztvevőit Szabó Győző színművész köszöntötte, akinek életében a kézművesség gyermekkora óta jelen van, iskolái is a kézművességhez és a képzőművészethez kötik, gyermekei számára pedig maga készít játékokat.