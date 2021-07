Programajánló :: 2021. július 28. 11:53 ::

Seregszemlével, kiállításokkal és tudományos előadásokkal is emlékeznek a magyar ősökre Bugacon

A Kárpát-medencei magyar hagyományőrzők legnagyobb lovas és gyalogos felvonulásával, régészeti és antropológiai kiállításokkal, tudományos előadásokkal és koncertekkel is várják az érdeklődőket augusztus 13. és 15. között Bugacon az Ősök napján - közölték a szervezők az MTI-vel.

A hatodik alkalommal megrendezett hagyományőrző rendezvény a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket. Az Ősök napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, amely az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja - írják.

A programsorozaton ezúttal is megtartják - több száz lovas és gyalogos hadi hagyományőrző részvételével - a seregszemlét, és láthatók lesznek a világ legjobb lovasíjászainak bemutatói. Felelevenítik a hagyományos nomád erőpróbákat is, de lesznek lovas versenyek és vetélkedők, valamint íjászmegmérettetés is.

A világ legnagyobb természetes anyagokból készült jurtájában kapnak helyet a magyar a hun és avar örökséget bemutató régészeti és antropológiai kiállítások, a színpadon pedig népzenei és magyar táltos-zenei programok váltják majd egymást.