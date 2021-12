Programajánló, Videók :: 2021. december 7. 08:57 ::

Vármegyés Gyerekkarácsony 2021-ben is - szakralitással a konzumidiotizmus ellen

A tavalyi évben a korlátozások miatt ugyan nem tudta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom megszervezni immáron hagyománnyá vált gyerekkarácsonyát, de idén ismételten várják a minőséget igénylő családokat, fiatalokat.

Sajnos napjainkra a karácsony vált társadalmi szinten a legmateriálisabban megélt ünnepünkké, a folyamatos mennél nagyobb fogyasztásra ösztönző reklámokkal, a dilettáns hollywoodi filmekkel, sőt az LMBTQP-szervezetek hitünket meggyalázó plakát- és reklámkampányaival. A társadalomban uralkodó deszakralitás azonban nem távolíthat el bennünket a karácsony valódi misztériumától, a Megváltó, Jézus Krisztus megtestesülésétől.

A fentiek fényében idén is lesz Vármegyés Gyerekkarácsony, mely ezúttal 2021. december 12-én, Székesfehérváron kerül megrendezésre az Árpád Fürdő konferenciatermében. Hogy a gyermekek átélhessék a misztériumokat, de mellette jól is érezzék magukat, a szervezők számos programmal jelentkeznek. Lesznek gyermekjátékok, adventi énekek és mesék; a rendezvény megkoronázásaként pedig a mozgalom tagjai előadnak egy betlehemi játékot, és a Vármegyés Kórus is bemutatkozik. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gyermekeink számára egy, az ünnep lényegére koncentráló, a modern tévelygésektől mentes baráti közösség biztosítása lesz a szervezők legfőbb célja, írják a Szent Korona Rádión.