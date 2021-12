Programajánló, Koronavírus :: 2021. december 8. 07:08 ::

Vidéken folytatja a kötelező oltás elleni tüntetéseket a Mi Hazánk

Többezren voltunk a budapesti tüntetésünkön, de vidéken is óriási igény van arra, hogy kinyilvánítsuk: nem kérünk a kötelező oltásból! Ezért most szombaton, december 11-én Pécsett, Győrben és Kecskeméten 14 órakor, Szekszárdon 16 órakor tüntetünk, december 12-én vasárnap 15 órakor pedig Miskolcon. Velem Pécsett és Szekszárdon találkozhattok! Osszátok meg, hogy minél többekhez eljusson, és a vidék is megmozduljon! - írja bejegyzésében Dúró Dóra.

Íme a helyszínek: