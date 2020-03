Antimagyarizmus :: 2020. március 15. 20:02 ::

Orbán Viktor Izrael ellen, mert megakadályozza izraeliek belépését Magyarországra - írja egy érintett újság

„Orbán Izrael ellen”, állítja a koronavírus európai terjedéséről, illetve az ellene való küzdelemről szóló beszámolójában a Globes című izraeli újság. A magyar miniszterelnök azért lett kikiáltva Izrael-ellenesnek, mert „megakadályozza izraeliek belépését Magyarországra”. Az állítás megfogalmazása kétértelmű, amelyből az olvasó arra a következtetésre is juthat, hogy Orbán Viktor csak bizonyos izraeliek belépését akadályozza meg. De kik lehetnek azok, akik Izraelből továbbra is beléphetnek Magyarországra?

Az igen olvasott, s világhálós kiadásban is megjelenő angol nevű, de héber nyelvű Globes című izraeli újság általános körképet ad a koronavírusos fertőzés európai terjedéséről, illetve az ellene való kormányzati küzdelem magyarországi fejleményeiről is. Olaszország, Dél-Korea, Kína és Irán után legutóbb Izrael „lakosainak” sem engedélyezik a belépést Magyarországra.

Az újság szerint erre az intézkedésre azért került sor, mert „három magyarországi turista koronavírussal megfertőzve, betegen tért vissza az országába.” Már a beszámoló címe is megállapítja, hogy „Orbán Izrael ellen van”, mert „megakadályozza izraeliek belépését Magyarországra.” A hír kibontásában is „izraeliek” és nem „az izraeliek” belépésének tiltásáról szerezhet tudomást az olvasó. Az izraeli újság közben „megfeledkezik” arról, hogy a magyar kormány rendelkezése értelmében a magyar állampolgárok Izraelből továbbra is be- vagy hazautazhatnak. Mi meg azt szeretnénk tudni, hogy beutazhat-e Magyarországra az a több tízezer izraeli lakos is, akik elsősorban az EU-útlevélért kérte a magyar állampolgárság megadását Budapesttől?

H. J. – Kuruc.info

