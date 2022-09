Antimagyarizmus :: 2022. szeptember 15. 08:19 ::

Ez a kommunista senki várja üzenetét Wittner Mária emlékének meggyalázásáért

Nehéz helyzetben van az ember, amikor adott egy kis jelentéktelen pondró, aki nagyokat és "keményeket" mond azért, hogy rá felfigyeljenek. A legtöbb esetben fortyog magában, hiszen senki nem akarja észrevenni. A senkiknek nyilván ez a sorsuk.

Hogy miért teszünk kivételt? A legkevésbé sem miatta. Az Ellenforradalom 1956 elnevezésű Facebook-oldal az alábbi bejegyzést tette ki Wittner Mária 1956-os szabadságharcos halálának napján:

Videó a kommunista patkányról:

Az ok tehát, hogy írunk néhány sort Sej Lászlóról, aki az oldalt szerkeszti, az az, hogy nem lehet szó nélkül hagyni Wittner Mária emlékének meggyalázását. Illetve nem elhanyagolható tényező, hogy informátorainknak köszönhetően egész véletlenül megvan a kommunista véglény lakcíme és telefonszáma is, amit készségesen közre is adunk:

telefonszám: 30-594-2285

lakcím: Győr, Szent István út 57.

itt pedig a személyes profilja.

Telefonon és írásban, vagy akár élőben is bárki elmondhatja neki véleményét arról, hogy egy szabadságharcos emlékét mocskolta, ráadásul halálának napján.

