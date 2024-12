Antimagyarizmus, Videók :: 2024. december 9. 12:10 ::

Valóban nem magyarellenes a vasgárdista jelölt? - "A kisebbségek örüljenek, hogy a románok földet és vizet adnak nekik!"

Gyakran felmerül a mindenhez is értő hozzászólók körében, hogy Calin Georgescu valójában nem is magyarellenes, csak család- és békepárti hazafi, aki nem akarja, hogy országa továbbra is amerikai bábállam legyen. Nos, a kettő nemhogy nem zárja ki egymást, hanem a románoknál még kötelező módon együtt is jár: minél nagyobb a "hazafiság", annál nagyobb a magyarellenesség. Sőt, ez náluk nemzeti minimumnak tekinthető, legyenek liberálisok, szocialisták vagy bármi mások. Nincs ez másként Georgescuval sem.



Georgescu az úzvölgyi katonatemetőt meggyalázó AUR-osok vezérével - kormányfőjelöltjük volt, de később még nekik is túl soknak bizonyult (fotó: Inquam Photos/ Liviu Chirica)

Az államfőjelölt már évekkel ezelőtt is hangoztatta meglátásait arra vonatkozóan, hogy milyennek látja Romániát, hogyan képzeli el a jövőjét. Kilenc esztendővel ezelőtt, Curtea de Argeșen például a nemzeti kisebbségekről is szót ejtett egyik előadása során. Az idei államelnök-választások első fordulóját megnyerő független jelölt szerint Romániában az a román nép él, amelyik őseik nyelvét, a román nyelvet beszéli. Nem tűr el sértést sem idegenek, sem kisebbségek részéről, hangoztatta a Maszol.ro videója szerint.

Călin Georgescu úgy vélekedett, hogy "a külföldieknek vagy a kisebbségieknek tisztelniük kell a román népet és a törvényeit", ne kérjenek különleges kedvezményeket, diszkriminációra hivatkozva.

"Nem Romániának van szüksége a kisebbségekre és a külföldiekre, hanem nekik van szükségük Romániára, mert földet és vizet adunk nekik. Értsék meg egyszer és mindenkorra!" – jelentette ki.