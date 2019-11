Elcsatolt részek, Extra :: 2019. november 8. 18:12 ::

Orbán Lajcsi, Románia új miniszterelnöke: a félszékely szekusfióka, aki gyűlöli a magyarokat

Kicsoda valójában Románia új miniszterelnöke? Ludovic Orban brassói román-magyar vegyes házasságból származik, de csak alapszinten beszél magyarul. A Mandiner portréja.



Ludovic nemrég még Lajcsi volt (fotó: EPA-EFE/Robert Ghement)

Az újabb román kormánybuktatás után, 2019. november 4-től Ludovic Orban lett Románia új miniszterelnöke. De ki is ő pontosan?

Apa, a szekus tiszt

Ludovic Orban Brassóban született, székely apától és brassói román anyától. Jelenleg 56 éves, első végzettsége szerint gépészmérnök. Később a Bukaresti Tudományegyetemen szerzett politikatudományi és közigazgatási diplomát. Apja, Orbán Imre 1920-ban született Székelyudvarhelyen, ahol a helyi Securitate, a román kommunista politikai rendőrség tisztje volt 1948-tól 1956-ig.

A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) honlapjának dokumentuma szerint Orbán Imrét 1956 februárjában helyezték tartalékos állományba. Kétcsillagos volt, amely századosi rangot jelent. Ez hét évvel Ludovic születése előtt történt.



A CNSAS adatlapja Ludovic Orban apjáról

A frissen beiktatott miniszterelnök bátyja az a Leonard Orban, aki Románia EU-s csatlakozása után a Barroso által vezetett Európai Bizottságban a többnyelvűségért felelős európai biztos posztját töltötte be. Orban bátyja egyébként 2017-ben a Digi24 csatorna interjújában arról beszélt, hogy Románia semmiképpen sem csatlakozhat a Visegrádi 4-ekhez, hiszen más az álláspontjuk, mint Magyarországnak és Lengyelországnak. Románia inkább a mélyebb integráció és a nemzetállami jogkörök átruházásának pártján áll.

„A válasz egyszerű: mert különbözőek a látásmódjaink, főleg Magyarországhoz és Lengyelországhoz viszonyítva. Csehország és Szlovákia közelebb áll a mi álláspontunkhoz. (…) Mi az integráció elmélyítését szorgalmazzuk. Úgy gondoljuk, hogy az Uniónak előre kell haladnia, nem hiszünk abban, hogy vissza kéne utalni bizonyos hatásköröket a tagországokhoz, ellenkezőleg: minél több kompetenciát európai szintre kell emelni, amennyire lehetséges” – mondta Leonard Orban.

Kézdivásárhelyen még Lajcsi volt

Amikor Ludovic gyerek volt, a családban románul beszéltek. Orban többször is nyilatkozott arról, hogy szerinte már az apja is beolvadt a többségi nemzetbe. Ludovic testvérével, Leonarddal ellentétben általában nem szívesen akar családja magyar gyökereiről beszélni. Az idősebbik fiú szerint apjuk és a nagyszülők révén lett volna lehetőségük magyarul megtanulni, de sajnálatára nem így alakult, az egész nevelésük románul zajlott.

Ennek ellenére a fiúkat unitáriusnak keresztelték, és Ludovic alapszinten beszéli a magyar nyelvet.

Nyelvtudása még általános iskolában ragadt rá. „Tizennégy évesen közeledett a konfirmálás, amikor magyarul kellett válaszolnom az unitárius papnak a kátéból feltett kérdésekre. Az apám felőli nagyszüleim ajándékokat ígértek, ha megtanulok rendesen magyarul. Beadtam a derekam. Apám segítségével bővítettem a szókincsemet, és megtanultam a magyar nyelvtant” – mondta egy interjúban.

A rendszerváltás idején Kézdivásárhelyen dolgozott egy szigetelőgyárban, ahol Lajcsinak szólították a társai. Ez a név azóta is rajta maradt. A gyár egykori alkalmazottai úgy emlékeznek, hogy a fiatal mérnök néhány szót tudott magyarul, bár erősen törve beszélte a nyelvet.

1992-ben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Ifjúsági Szárnyában kezdett politizálni, később a PNL alelnöke, majd napjainkra a párt elnöke lett. A 90-es években két ciklusban is Bukarest egy-egy kerületi önkormányzatában szerzett képviselői mandátumot.

2004-ben, majd 2008-ban is a PNL főpolgármester-jelöltje volt, de alulmaradt a szocialisták (PSD) által támogatott Sorin Oprescuval szemben. 2004-től viszont három éven át Bukarest egyik főpolgármester-helyettese volt.

2007-2008-ban a liberális Tăriceanu-kormány alatt ő töltötte be a közlekedés- és szállításügyi miniszteri posztot. Orban 2016-ban is indult volna a bukaresti önkormányzati választásokon, de miután a korrupcióellenes ügyészség (DNA) törvénytelen kampányfinanszírozással vádolta meg, visszalépett a jelöltségtől. Bűnvádi per indult ellene, végül tavaly márciusban jogerősen felmentette a legfelsőbb bíróság.



Egy szász és egy magyar Románia élén - de mindkettő túlkompenzáló nemzetáruló (fotó: Robert Ghement/EPA/EFE)

Magyarul énekel, ha kell, de mindig a magyarok ellen szavaz

Származása ellenére nyilatkozataiban és a kisebbségi kérdésekhez való hozzáállásában – ahogyan egy RMDSZ-es politikus nyilatkozott a Maszolnak – „éppen annyira magyar, mint amennyire az államelnök Klaus Iohannis szász”.

Pártelnöki mandátuma alatt a PNL minden egyes alkalommal a magyar közösség érdekei ellen szavazott a parlamentben, és rendszeresen megtámadta az alkotmánybíróságon a magyarságnak kedvező módosításokat. Szintén a liberális párt volt az egyik legnagyobb bírálója a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újra indításának. Az ügyben azzal vádolták meg az RMDSZ-t, hogy hátsó szándékuk a „román diákok elmagyarosítása”. Legutóbb pedig az nem tetszett neki, hogy a piros-fehér-zöld zászló nem csupán Magyarország állami jelképe, hanem az egész magyar nemzeté.

A politikus a PNL belső ellenzékének hangadója volt, mielőtt annak elnöke lett volna. Ellenezte azt, hogy a liberálisok a Szociáldemokrata Párttal összefogva létrehozzák a később kormányra kerülő Szociálliberális Szövetséget (USL). Úgy vélte: „ártalmas a demokráciára nézve, ha a jobb- és a baloldal keveredik”.

2007-ben nagy felhajtás kerekedett körülötte, mert sofőrként balesetet okozott Bukarestben, amelyben egy járókelő megsérült, de csak több mint egy nappal a történtek után jelentkezett a rendőrségen. Emiatt bevonták egy időre a jogosítványát. Azóta sem tudni, hogy a politikus alkohol befolyása alatt volt-e, amikor a balesetet okozta.

2009. december 21-én, amikor a PNL koalíciós tárgyalásokat folytatott az RMDSZ-szel, Ludovic Orban még csak a pártja alelnöke volt. Mint kiderült, ha a „politikai szükség” úgy kívánja, akár még magyarul is szívesen dalra fakad, ugyanis a találkozón elénekelte a Mágnás Miska című operett egy részletét: „Kutyából nem lesz szalonna, a suszterból primadonna, szalmalángból nem lesz kráter, nyúlból nem lesz hózentráger”.

Az RMDSZ nem vár csodákat Orbantól, de felelős kormányzásra számít, és elvárja a magyar közösség iránti tiszteletet az új román kormány részéről.