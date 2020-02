Elcsatolt részek, Videók :: 2020. február 11. 17:10 ::

Már meg is érkezett a harmadik Srí Lanka-i Ditróba - felére csökkent a pékség forgalma

Nyílt levélben összegezték kedden a távol-keleti vendégmunkásokat foglalkoztató helyi pékséggel szembeni sérelmeiket a ditróiak. A levél átadása napján megérkezett a pékségbe a harmadik Srí Lanka-i vendégmunkás.

A nyílt levelet Puskás Elemér polgármester küldte el az MTI-nek. A dokumentumban arra szólítják fel a pékség tulajdonosát és ügyvezetőjét, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot a község lakosságától a település jó hírének megsértése miatt, és a pékség volt munkavállalóitól az elkövetett törvénysértések miatt. Fizessék ki a túlórákat és a ki nem fizetett pihenőszabadságokat, támogassák szakszervezet felállítását a vállalaton belül, ne foglalkoztassanak idegen munkaerőt mindaddig, amíg helyben a két százalékot meghaladja a munkanélküliség.

Azt is követelik, hogy mutassák be a távol-keleti munkavállalók szakképesítésének bizonyítékait és egészségügyi vizsgálati lapjukat. Emellett azt kérik, hogy elsősorban a község lakossága nyugalmát, önbecsülését, a helyi hagyományokat és vallási szokásokat vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben.

A petíció megfogalmazásáról a február elsején tartott falugyűlésen döntött a közösség.

Máris itt a harmadik

Újabb Srí Lankai-i vendégmunkás érkezett hétfő este Ditróba. Ugyanaz a pékség alkalmazta, mint a korábban érkezett két honfitársát.

A pékség ügyvezetője, Köllő Katalin kedden a Mediafax hírügynökségnek elmondta: az új alkalmazottjuk a péksüteményeket készítő részlegen dolgozik, és együtt fog lakni a másik két Srí Lanka-i vendégmunkással egy Gyergyószentmiklóson bérelt lakásban. „Egy jóravaló, 24 éves fiatalember érkezett hozzánk, aki nagyon lelkes attól, hogy Romániában dolgozhat. Most intézzük az alkalmazási és az orvosi papírjait, és remélem, csütörtöktől munkába állhat. Két hétig a Srí Lanka-i honfitársaival együtt fog dolgozni, de szakmai tapasztalata lehetővé teszi, hogy a péksüteményeket készítő részlegre helyezzük át” – magyarázta Köllő Katalin.

A munkaerő-közvetítő cég vidám videója az érkezésről:

A pékség ügyvezetője a Maszolnak azt mondta, azért kellett újabb vendégmunkást alkalmazniuk, mert senki nem jelentkezett a térségből a meghirdetett állásaikra. Ekkor a lap szembesítette azzal, hogy a községben tartott falugyűlésen többen elpanaszolták: a vállalkozás tulajdonosa embertelenül bánt velük, minimálbéren foglalkoztatta, és rendszeresen túlórázásra kényszerítette őket, amit aztán nem fizetett ki számukra. A lakossági fórumon megszólalók egybecsengően úgy vélték, hogy nem lenne szükség vendégmunkások alkalmazására, ha a vállalkozó megbecsülné a helyi alkalmazottait, és tisztességes bért ajánlana számukra.

„Tíz év alatt biztosan alakult ki néhány konfliktusos helyzet, előfordult, hogy valakivel nem békés körülmények között váltak el az útjaink, de ha minden vád, amivel bennünket illettek, reális lenne, nem tudtunk volna tíz éven keresztül működni. Ha úgy viselkednénk az emberekkel, ahogy néhányan állították, nem hiszem, hogy például Maroshévízről és környékéről szívesen járnának hozzánk dolgozni, ahogy most is teszi több mint harminc alkalmazottunk” – reagált a vádakra Köllő Katalin. Az ügyvezető azt is elmondta: a falugyűlésen megkérték az alkalmazottakat, hogy aki úgy érzi, a cégük tartozik neki, az jelentkezzen náluk, és megoldják a helyzetet. „Senki nem jött oda, senki nem jelentkezett ki nem fizetett túlórák miatt” – tette hozzá.

Felére csökkent a pékség forgalma

Köllő Katalin megerősítette: a községhez közeli településeken az elmúlt két hétben mintegy 50 százalékos forgalomkiesést tapasztalt a vállalkozásuk.

„Gyergyóditróban, Remetén, Szárhegyen mintegy felére esett vissza a forgalmunk, ugyanakkor Gyergyószentmiklóson például csak minimálisan érzékelhető ez a jelenség. A falugyűlés után sok időnek kell eltelnie, hogy az emberekben felgyűlt düh elmúljon. Ugyanakkor vállaljuk a döntéseink következményeit, nem fogunk lemondani a vendégmunkásainkról” – közölte a vállalkozó.

