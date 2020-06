Elcsatolt részek :: 2020. június 6. 20:42 ::

Gaudi: Mikor kerülhet vissza a törökbecsei turulos szabadságszobor Délvidéken a méltó helyére?

A magyarellenes békediktátumok meghaladásának gyógyírja szerintem a cselekvő hazafiságban rejlik. Ez volt gróf Széchenyi István hitvallása is. Beszélni is kell, de tenni is kell a máig mérgező, tűrhetetlen trianoni gyalázat ellen a magyar igazság és önrendelkezés érvényesítése érdekében. MInt ahogy nem tűrhetjük el elcsatolt testvéreink jogfosztottságát, úgy nem tűrhetjük tovább a megszállók által meggyalázott, ledöntött nemzeti jelképeink mostoha sorsát sem.

Ez különösen igaz a magyarság ősi jelképére a turulmadárra, amellyel ékesített, Trianon előtt emelt emlékművek legtöbbje visszaállítására vár.

Ennek jegyében álltam a 100 éve elcsatolt, de még erős magyar közösséggel bíró nyugat-bánsági Törökbecsén visszaállítandó turulos Szabadság-emlékmű ügye mellé, és ezért hozom most nyilvánosságra a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmából a cselekvő hazafiság jegyében zajló visszaállítási akció szervezőinek videókonferenciás beszélgetését.

A szervezők nyilatkoznak a törökbecsei turulos szabadságszobor visszaállítására irányuló délvidéki akció eddig eredményeiről, jelenlegi állásáról, a tervekről és visszaállítás vírusjárvány miatt megváltozott forgatókönyvéről.

A törökbecsei turulos Szabadság-szobor Helyreállítási Bizottság tagjai (Link Lajos, Szabó László és Korenchy László) és velük szövetségben az ügyet segítő Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői (dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök, Pálfi Zoltán elnök) arról is szóltak, hogy milyen jelentős szerepe lehet a visszaállítási kezdeményezésnek a délvidéki magyarság öntudatának, méltóságának erősítésében és az itt élő más népekkel való együttélésének új alapokra helyezésében.

A szervezők számítanak Magyarország Kormányának, a Törökbecsei Községi Önkormányzat és minden jószándékú ember támogatására.

A magyar kormány támogatására az is alapot ad, hogy 2012-ben Ópusztaszeren Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti összetartozás emlékműveként egy turulmadaras műalkotást avatott fel. Avatóbeszédében kiemelte, hogy "a turulmadár pedig a most élő, a már meghalt és majd megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe".

Majd hozzátette: "Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből".

Ezen jelekből a visszaállítási akció szervezői azt olvassák ki, hogy a nemzetegyesítés jegyében tett kezdeményezésük méltán számolhat a társadalmi támogatás mellett magyar kormányzati támogatásra is. Ennek birtokában pedig már a szerb többségű községi önkormányzat támogatása sem lehet kérdéses a jelenlegi magyar-szerb államközi kapcsolatokra tekintettel.

A visszaállítási akció következő lépése az engedélyezési tervek, költségvetés kidolgozása, a kőből készült oszlop restaurálás előkészítése lesz. A magyar kormányzati és helyi önkormányzati támogatást követően a Szabadság-emlékmű kőelmeinek restaurálása, majd felállítása következik. Ezt követheti majd az 1918-ban a szerb megszállók által Tiszába hajított és a mai napig ott, de beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése, majd restaurálása. Végül pedig a magyarság jelképállatának, a turulszobornak az emlékműre helyezése és az ünnepélyes újraavatása zárja a folyamatot.

Adományokkal továbbra is támogatható az akció, amelyeket a Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.macsoda.hu) számláján köszönettel fogad.

Közlemény: Turul emlékmű- Törökbecse.

A támogatók oklevelet kapnak.

Számlaszám: K & H Bank Nyrt. 10402166-21604537-00000000

Képeskönyves háttér a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról: http://www.ebookextra.hu/album/267

A visszaállítási akció támogatása érdekében idén március 8-án prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer fővédnökségével és számos neves magyar művész részvételével sikeres jótékonysági estre került sor: https://www.youtube.com/watch?v=mszK7ZShcYc

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért: https://www.facebook.com/pages/category/Community/T%C3%B6r%C3%B6kbecsei-TURUL-Szabads%C3%A1g-szobor-vissza%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt-1113345262095295/

