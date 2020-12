Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2020. december 5. 21:01 ::

Zuzana Kizákova felvidéki migránssimogató libsi letelepedett a magyar Délvidéken

A Szabadkán szerkesztett Hét Nap hetilapban még november elején megjelent egy hosszú című, a migránssimogatókat pozitív megvilágításban bemutató interjú, amelynek alanya, főszereplője Zuzana Kizákova (34), produkciós és marketingmenedzser, újságíró és szervező. A felvidéki Galántán született nő három évvel ezelőtt telepedett le élettársával, a délvidéki Asztalos Kristóffal a Magyarkanizsa községhez tartozó, szinte csak magyarok lakta Orom falu határában levő tanyán, ám előtte éveken keresztül segítették a Magyarország határát ostromló sáskákat.



Zuzana Kizákova és Asztalos Kristóf – egy férfi és egy nő a déli végeken (fotó: Michael Bowring)

A Miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap, illetve a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács által is támogatott Hét Nap című délvidéki hetilap szerzője végül is egy igen pozitív, Zuzana Kizákova és magyar élettársa migránssimogató, a határ közeli délvidéki magyar települések lakosságát háborgató sáskákat ajnározó tevékenységét helyeslő interjút készített és jelentetett meg.

Zuzana Kizákovát az oromi illetőségű Asztalos Kristóf fekete öves karatéssal a magyar–szerb határon – tehát nem messze a férfi szülőfalujától – 2016-ban hozta össze a sáskaimádat. Ekkortól kettesben vagy többedmagukkal várták a felbukkanó kontinenshódítókat a szerb–magyar, a szerb–horvát és a szerb–macedón határvidéken, és igyekeztek szálláshoz juttatni őket, élelmezték, ruhával látták el őket. „De ahogy az évek múltak, s kezdett kialakulni ez a soha véget nem érő történet, jött a propaganda, az erőszak, a gyűlölet, s már senki nem akarja őket itt látni” – mondja csalódottan a délvidéki lapnak adott interjúban Kizákova, aki nem hajlandó észrevenni, megérteni azt, hogy a magyar–szerb határvidék településein élő délvidéki magyarokat már évek óta terrorizálják, kirabolják és félelemben tartják ezek a betolakodók.



Zuzana Kizákova és Asztalos Kristóf a határon várja a sáskákat – a migránsimádat hozta össze őket (fotó: Fb)

A kontinenshódítók útjait egyengető Sirius help nevű, nemzetközi önkéntesekből álló csoport 2015-ben kezdte meg tevékenységét a görög szigeteket elárasztó sáskarajok körében, majd amint azok elérkeztek Európa belsejébe, a budapesti Keleti pályaudvar környékére és a magyar–szerb határvidékre is kiterjesztették tevékenységüket. Zuzana Kizákova a Sirius help aktivistájaként 2017-ben már a röszkei és tompai átmeneti táborban végzett önkéntes „humanitárius” munkát.

A magyar–szerb határra ekkoriban csapatostul érkeztek a nyugati újságírók, akik megható és szívfájdító fényképeket jelentettek meg a sáskagyerekekről (az életerős fiatal harcosokat persze nem nagyon mutogatták…), miközben a Sirius help önkéntesei elmondták nekik, hogy a magyar hatóságok milyen embertelen körülmények között tartják fogva a „háború borzalmai elől menekült” embereket.



Zuzana Kizákova ezúttal egyedül várja a messziről jött embereket (fotó: Fb)

A galántai születésű, magát felváltva hol szlováknak, hol zsidónak mondó Zuzana Kizákova is rendszeresen ellátta a határra érkező nemzetközi sajtót a „menekültek” sanyarú sorsáról szóló információkkal. A beszédes című Infosperber (Infókarvaly) svájci német hírportál újságírója, Klaus Petrus 2017 első felében hónapokon keresztül, hetente több ízben is meglátogatta a felvidéki „embermentőt” a röszkei és a tompai átmeneti táborok környékén, s kapta tőle a naprakész információkat a magyar hatóságok „kegyetlen” viselkedéséről.



Kizákova (jobbról) migránsokkal társalog a röszkei átmeneti táborban (fotó: Sirius help)

Nézzük, miként nyilatkozott Zuzana Kizákova a svájci hírportálnak adott, s 2017. július 5-én kitett interjúban:

Riporter: – Bírálatok hangzanak el, amiért ezekben az átmeneti táborokban kísérő nélküli kiskorúak is tartózkodnak. Igaz ez? Zuzana Kizákova: – Igen. Május közepén Tompáról áthoztak a röszkei táborba tizenöt vagy tizenhét kísérő nélküli fiatalt. Most ott élnek egy speciálisan elzárt részlegben.



Zuzana Kizákova a Kóser Podcast rádió munkatársaival (fotó: Fb)

Kizákova az interjú további részében az Infosperber hírportálnak ezt mondta:

Sok ember itt valóban úgy érzi magát, mint a börtönben. Folyton folyvást azt mondják (a migránsok – M.Á.) nekünk: „A saját országunkból elűztek bennünket, s ti pedig most börtönbe dugtok minket. De hát mit vétettünk?”. Ez azt jelenti, hogy a menekültek egyáltalán nem értik azt, hogy mi történt velük.



Kizákova az Fb-oldalán számol be arról, hogy a zsidó újévkor a Kóser Podcast rádióban vendégeskedett

(Egy délvidéki ismerősünk erre megjegyezte: zsidó nőként miért a muszlimok Magyarországra történő beszivárgását segíti, s miért nem az izraeliek által elűzött palesztinai muszlimok hazatérését, mondjuk az izraeli–libanoni határon? – M. Á.) A Délvidékre vetődött felvidéki nő a most egyéves gyermeke születése előtti hónapokban felhagyott a migránssimogatással, de az idén szeptember 14-én, a Kóser Podcast nevű, szlovák nyelvű rádió zsidó újévi műsorának vendégeként nosztalgiával emlékezett vissza arra, hogy miként töltötte az elmúlt évek zsidó ünnepeit. A rádióbeszélgetés során felidézte azt is, hogy öt évvel ezelőtt miként találta szembe magát a menekültválsággal, s zsidó nőként mi késztette arra, hogy elmenjen segíteni a muszlim menekülteknek.



Kizákova, mint a Szlovákiai Zsidó Fiatalok Uniójának elnöke, a szervezet periodikájának szerkesztője

Kizákova már egészen ifjú korától kezdve vezető szerepet játszott a felvidéki zsidó közösségi életben. Az egyik felvidéki zsidó újság 2006 utolsó napjaiban azzal örvendezteti meg az olvasóit, hogy újraindult a Chochmes, a Szlovákiai Zsidó Fiatalok Uniójának lapja, amelyet Zuzana Kizákova, akkor újságíró szakos egyetemi hallgató, a szervezet elnöke szerkeszti. Zuzana a zsidó ünnepek, így a hanukai rendezvények rendszeres szervezője is. Izrael pozsonyi nagykövetségén 2010-től két esztendőn keresztül volt sajtóigazgató és kulturális ügyvivő.



Zuzana Kizákova, a zsidó ifjúsági szervezet elnökeként nyilatkozik

A rendkívül színes és változatos előélete után Zuzana Kizákova a közben élettársává vált Asztalos Kristóf fekete öves karatéssal együtt a magyar–szerb határról kissé délebbre levő Orom faluba, pontosabban a falu határában levő tanyára költözött, gyermeket szült, s továbbra sem érti, miért nem szeretik a gúnyhatár menti délvidéki magyarok a házaikat feltörő, felgyújtó, lányaikat, asszonyikat molesztáló kontinenshódítókat.



Kizákova hanukai fánkot kínálgat egy ünnepi rendezvényen

Mi meg azt nem értjük, hogy a magyar kormány eddig miért nem tüntette ki a Felvidékről a Délvidékre átrándult, s a magyar kormány, hatóságok rossz hírét keltő, magát hol tótnak, hol zsidónak valló libsi kártevőt? Mindenesetre mi időben szóltunk.

