Elcsatolt részek, Koronavírus :: 2021. május 6. 13:12 ::

Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolását

Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat, ugyanakkor nem biztos, hogy erről megállapodást is alá kell írni - mondta Florin Citu román miniszterelnök csütörtökön Konstancán.

A kormányfőt a tengerparti vendéglátóipar képviselőivel folytatott egyeztetése után tartott sajtóértekezletén reagáltatták Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes előző napi bejelentésére, miszerint Bukarest és Budapest hamarosan megállapodást köthet a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről. A témát felvető újságíró megjegyezte: ez premier lenne az Európai Unióban.

"Nem tudom, aláírunk-e ilyen megállapodást. Jelenleg mi elismerjük a magyarországi oltási igazolásokat, és Magyarország is elismeri a mienket. A külügyminisztérium most arról egyeztet, hogy kell-e mindenképpen erről egyezményt is aláírni, vagy sem" - mondta Florin Citu.

A sajtóértekezlet végén egy másik újságíró azt szerette volna tudni, vajon mikor fogja a többi európai uniós ország is elismerni a román oltási igazolást, hogy Románia (beoltott) polgárai szabadon utazhassanak.

"A román oltási igazolásnak vagy egy egyedi kódja. Mi elismerjük a többi uniós ország által használt oltási igazolást is, nem látom, mi akadályozza meg őket, hogy ők is elismerjék a mienket" - válaszolt a román miniszterelnök.

Citu az európai zöldigazolvány bevezetéséről úgy vélekedett: ennek használata helyett inkább arra lenne szükség, hogy minél többen beoltassák magukat, így meg lehetne szüntetni minden utazási korlátozást és kevesebb lenne a bürokrácia.

Kelemen Hunor az erdélyi Krónika című lap megkeresésére korábban elmondta: a múlt heti, gyulai magyar-román külügyminiszteri találkozón a felek jelezték egymásnak az oltási igazolványok kölcsönös elismerésének szándékát. Úgy vélte: néhány napon belül véglegesíteni lehet valamilyen formában az erről szóló megállapodást.

Az RMDSZ elnöke fontosnak tartotta leszögezni, hogy egy ilyen egyezmény csak a szabad utazásról szól, a Magyarországon kiadott védettségi igazolványok által biztosított más jogosítványokról nem.

(MTI)