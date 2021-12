Elcsatolt részek :: 2021. december 10. 17:51 ::

Sajátos oláh logikával sikerült belekötnie a bukaresti bíráknak az MPP és az EMNP fúziójába

A Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta a Magyar Polgári Párt (MPP) fellebbezését, és jogerősen elutasította pénteken az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójának a bejegyzését.

Az ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg. Korábban a Bukaresti Törvényszék azért utasította el a két kis erdélyi magyar párt fúziójának a bejegyzését, mert - amint a pártok közölték - a létrejövő új párt hivatalos nevét magyarul is, románul is be kívánták jegyeztetni.

Az EMNP és az MPP - miután megismerték az elsőfokú határozat indoklását - közös közleményben nevezte abszurdnak és elfogadhatatlannak a fúzió bejegyzésének az elutasítást.

"Mindez csak azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert a fúziót kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két párt nevében szintén szerepel azok magyar megnevezése is, sőt az Erdélyi Magyar Néppárt esetében nem is a román, hanem a magyar hivatalos megnevezés az első" - állt a közleményükben.

Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a pártok politikai szövetséget is bejegyeztek a bíróságon, hogy a 2020-as önkormányzati választásokon már együtt indulhassanak.

Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi település, köztük két székelyföldi kisváros (Szentegyháza és Székelykeresztúr) polgármesteri tisztségét szerezték meg a tavaly szeptemberben tartott romániai önkormányzati választásokon. Az RMDSZ-szel kötött megegyezés után a decemberi parlamenti választásokon két képviselőt juttattak az RMDSZ jelöltlistáin a román képviselőházba.

Csomortányi István, az EMSZ társelnöke, az EMNP elnöke elképesztőnek és botrányosnak minősítette a pénteki bírósági határozatot. Amint az MTI-nek elmondta: ez egy kicsit olyan, mintha egy házasságkötést nem jegyeznének be, noha mindkét fél kimondta az igent.

"Azt biztosan tudjuk, hogy a két szervezet egyesítése hasznos és helyes, és ezen az úton tovább kell menni akkor is, ha e miatt a mostani bírósági határozat miatt meg kell ismételni azt az együttes kongresszust, amelyik a két párt egyesülési szándékát kimondta" - nyilatkozta.

Mezei János, az EMSZ társelnöke, az MPP elnöke az MTI-nek elmondta, a határozat szépen példázza, hogy miként működik a jogállamiság Romániában.

"A két párt politikai szövetsége továbbra is működik, az erdélyi magyar jobboldal egységes. A két párt elnökségének üléseznie kell a hét végén, és ezután sajtótájékoztatón közöljük majd az álláspontunkat" - jelentette ki Mezei János.

(MTI)