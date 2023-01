Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. január 21. 21:53 ::

Német hírportál: az ukrán hatóságok zaklatják a magyar kisebbséget

Kárpátalján több magyar többségű településen is eltávolították a magyar zászlót és a magyar nyelvű feliratokat a közintézményekről a Nyugat által magas lóra ültetett „szabadságharcos” ukránok. Szokatlan módon ezúttal egy német hírportál is beszámol az ukránok legújabb magyarellenes akciójáról. A beszámolónak számunkra azért van hírértéke, mert azt az önmaga határon belüli és túli német nemzetét sem becsülő, védelmező Németországban írták. Igaz, nem az úgynevezett fősodratú média, hanem a konzervatív értékeket képviselő a zuerst.de hírportál.



Derceni élelmiszerbolt – a Nagy Bolt magyar feliratot leverték az európai értékek védői (fotó: K. Debreceni Mihály)

„Zászlóvita: az ukrán hatóságok zaklatják a magyar kisebbséget” címmel számol be a megszálló ukránok legújabb magyarellenes lépéséről a németországi zuerst.de hírportál. Már a felvezetőben leszögezik: nem újdonság az, hogy a nyugati narratíva szerint az Oroszországgal szemben a a demokráciát és az „európai értékeket védő” Ukrajnában nemcsak az orosz, hanem a magyar lakosságot is zaklatják. A jelenség ellen az elmúlt években a magyar kormány képviselői több ízben is fölemelték szavukat Brüsszelben. (Az előre borítékolható eredmény számunkra is ismeretes – H. J.)



A magyarok építette Munkács Futball Akadémia – róla is eltávolították a magyar zászlót

A német hírportál ezután közli: a Nyugat-Ukrajnában élő magyar kisebbség ellen legutóbb súlyos provokációt követtek el azzal, hogy a munkácsi járás két nagyrészt (helyesen: teljesen – H. J.) magyarok lakta településén, Formosban és Dercenben a rendőrség közreműködésével eltávolították a magyar zászlókat. A rendőrök éjszaka érkeztek Dercenbe és Formosba, eltávolították a magyar zászlókat, s leverték a derceni Munkács Futball Akadémia magyar nyelvű feliratát. A portál különösen aggasztónak nevezi, hogy mindezzel párhuzamosan az ukrán hatóságok felbontották a munkácsi magyar tannyelvű gimnázium igazgatója, Schink István munkaszerződését.



Schink István gimnáziumi igazgató (fotó: tv21ungvar.tv)

A zuerst.de kiemeli, hogy az ukrán hatóságok a magyar zászlók eltávolításával kapcsolatban egy állítólagos rendeletre hivatkoznak, amelynek értelmében a középületekre kizárólag ukrán zászlót szabad kihelyezni. Csakhogy a Munkácsi Járási Tanács nem hozott ilyen rendeletet – írja a német hírportál, majd idézi a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviselőjét, aki szerint az ukrán törvények egyelőre nem tiltják a nemzeti jelképek használatát. Főleg akkor nem tiltják, ha a magyarok lakta kárpátaljai településeken a magyar trikolór, és nem a magyar állam hivatalos zászlaja lobog. (Pedig sajnos pont a trikolór a hivatalos , nem pedig a címeres, hiába próbálta ezt "meghaladni" a Mi Hazánk, a Fidesz ragaszkodik a kommunista örökséghez - a szerk.)

H. J. – Kuruc.info