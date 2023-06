Elcsatolt részek :: 2023. június 2. 19:52 ::

Romániába érkezett III. Károly, de megy is tovább Erdélybe

Magánlátogatásra Romániába érkezett pénteken III. Károly brit uralkodó, aki korábban, walesi hercegként rendszeres vendégnek számított az országban.

A május 6-án megkoronázott brit királyt Klaus Iohannis román államfő katonai tiszteletadással fogadta az elnöki hivatalban.

III. Károly személyében először jár brit uralkodó Romániában, ám a péntek délutáni "udvariassági találkozótól" eltekintve mostani látogatása is magánjellegű lesz - hangsúlyozta a bukaresti brit külképviselet.

A román elnöki hivatalban a fogadására összesereglett román állami vezetők, a civil társadalom képviselői és a külképviseleti vezetők előtt mondott rövid beszédében III. Károly azt mondta: otthon érzi magát Romániában és megszerette az országot, nagyra becsüli kultúráját, művészetét, történelmi örökségét, tájait és élővilága sokszínűségét.

Felidézte: rokoni szálak fűzik Romániához, édesapjának unokatestvére volt Mihály király, az országból 1947-ben elűzött utolsó román uralkodó. Kiemelte: 25 éve látogatja az országot, és tanúja volt fejlődésének, mély benyomást tett rá a fiatal nemzedék vállalkozó szelleme és alkotóereje minden területen, a technológiától a faluturizmusig és környezetvédelemig. Rámutatott: Románia megőrizte falusi tájait, erdőségeit, fenntartható mezőgazdaságát és az élővilág számos olyan faját, amely Európa és a világ más vidékeiről már kipusztult - ez még értékesebbé teszi ezt az országot.

Klaus Iohannis megtiszteltetésnek nevezte, hogy megkoronázása után III. Károly első külföldi útja Romániába vezetett. Köszönetet mondott a brit uralkodónak, hogy érdeklődésével és ragaszkodásával külföldön is megismertette a "romániai" falvak világát, és az itt lakókat is arra figyelmeztette, hogy elődiek öröksége, a tőlük örökölt szokások, hagyományos mesterségek mekkora értéket képviselnek.

A román elnök megköszönte a Károly által walesi hercegként létrehozott alapítványnak nyújtott támogatást is, amely jelentős szerepet játszott az épített örökség megőrzésében, az ökogazdálkodás meghonosításában és a helyi közösségek fenntartható fejlődésének megalapozásában.

A bukaresti brit külképviselet nem árult el részleteket III. Károly további romániai programjáról, hogy ne sérüljön a látogatás magánjellege.

Andrew Noble nagykövet a látogatás előtt emlékeztetett: a brit uralkodónak számos projektje van Romániában (pontosabban Erdélyben - a szerk.), melyeket civil szervezetekkel közösen valósít meg, látogatásai során többnyire ezekről tájékozódik, most is erre lehet számítani. A román média úgy tudja, hogy III. Károly öt napot tölt "Romániában", és most is erdélyi házai egyikében fog lakni.

Károly 1998 óta rendszeres vendégnek számít "Romániában", Erdélyben több házat, a székelyföldi Zalánpatakon falusi gazdaságot is vásárolt, ezeket szinte minden évben felkereste. A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: a király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.

(MTI nyomán)