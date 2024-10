Elcsatolt részek :: 2024. október 6. 23:49 ::

Soviniszta törvényjavaslatot nyújtott be egy ukrán képviselő: a szünetben is betiltanák a magyar beszédet az iskolákban

Mindezidáig példátlan, a kisebbségek nyelvhasználatát jelentősen korlátozó törvényjavaslatot nyújtott be a kijevi parlament elé az egyik képviselő. Natalija Pipának, a Rada tagjának az indítványa szerint az iskolákban csak ukrán nyelven beszélhetnének a diákok és a tanárok, még a szünetekben is, azaz a magyar nyelv használata tilos lesz. Mindezt néhány nappal azután, hogy az újonnan kinevezett ukrán külügyminiszter első külföldi útja éppen magyar kollégájához, Szijjártó Péterhez vezetett – írja a Blikk.

A lap szerint "a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok éppen jó irányba fordultak", így ez a lépés újabb elhidegüléshez vezethet.



Natalia Pipa, a liberális és centrista Hang soviniszta képviselője (fotó: espreso.tv)

A Blikk megkereste az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnökét, Zubánics Lászlót. Mint mondta, hallottak a kezdeményezésről, és felkészültek rá, hogy hivatalos úton is érvényt szerezzenek álláspontjuknak.

Ez mindenképpen jelentős visszalépés lenne Ukrajna részről ahhoz képest, amit tavaly december óta igyekszik megvalósítani. Tudni kell, hogy az ukrán parlamentben minden képviselőt megillet a törvényjavaslati jog. A most felhozott témakör már korábban is szóba került, de nincs pontosan szabályozva. Ám az ukrán kormány az elmúlt hónapokban világossá tette, hogy a kisebbségi nyelveket is használhatják az iskolákban – mondta elöljáróban a magyar szervezet elnöke, aki éppen a múlt héten járt Kijevben egy hivatalos találkozón.

Ha a liberális ellenzéki képviselő indítványát megszavazzák, az tovább mélyítheti Ukrajna soviniszta törekvéseit a magyarokkal szemben, mely a Fidesz meglehetősen gyengekezű politikája mellett igen aggasztó tény.

(Blikk nyomán)