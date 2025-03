Elcsatolt részek :: 2025. március 27. 14:01 ::

Előre, ne hátra! - Még a legpocsékabb kampányszöveget is lopják a románok - RMDSZ-es segítséggel

Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2022-es választási szlogenjét másolja Crin Antonescu magyarlakta területeken magyarul is megjelenő mottója a G4Media szerint, írja a Transtelex.



Fotó: Facebook / Camelia Matis

A kormánykoalíció RMDSZ által is támogatott elnökjelöltje a következő magyar szlogennel kampányol: “Előre! Ne hátra”, ami valóban kísértetiesen hasonlít Orbán “Előre, nem hátra!” szlogenjére, ami miatt a Piros lett a paradicsom című nóta is új értelmet kapott a "Magyarország előre megy, nem hátra" sorral. Antonescu románul is hasonló szlogent használ, csak abban Románia is szerepel: “România, înainte!”, azaz “Románia, előre!”.

Még érdekesebb a történet, ha megnézzük, kinek a tanácsaira támaszkodik a Szociáldemokrata Pártból, a Nemzeti Liberális Pártból és az RMDSZ-ből álló kormánykoalíció államfőjelöltje kampánya során. A kampánytanácsadója nem más, mint Porcsalmi Bálint, az RMDSZ volt ügyvezető elnöke és kampányguruja, aki az utóbbi években Lázár János, az ötödik Orbán-kormány építési és beruházási minisztere mellett dolgozott. Porcsalmi volt az, aki segítette Lázár János győzelmét Márki-Zay Péter, Orbán 2022-es kihívójának választókerületében.

Porcsalmit Bálintot nem érte el a lap, de Csoma Botondot sikerült megkérdezniük a szlogenek kísérteties hasonlóságáról. Az RMDSZ szóvivője szerint „kísértetek csak az elfogult fejekben vannak”, a szlogen azt közvetíti, hogy nem akarnak a sötét múltba visszamenni, amikor a közösség komoly veszélyeknek volt kitéve.

Az RMDSZ elnöke egyébként pár éve magyar és román ifjúsági vezetők előtt kijelentette, hogy nem bírálni kell Orbán Viktort, hanem lemásolni.

A kampányelemek átvétele egyébként nem ritka a romániai vagy erdélyi politikai szereplők körében. Az Erdélyi Magyar Szövetség szlogenje, a “Nekünk Erdély az első!” szintén kísértetiesen emlékeztet a Donald Trump “America first” szlogenjére, akárcsak Victor Ponta független elnökjelölt mottója, a “Románia az első helyen” (România pe primul loc"), amelyet ráadásul éppen olyan piros sapkára írva viselt, mint amilyen a republikánusok “Make America Great Again!” feliratú sapkája.