Elcsatolt részek, Videók :: 2025. augusztus 26. 20:10 ::

A világháborúkban elesett hősökre emlékeztek az úzvölgyi katonai temetőben

Az első és a második világháborúban elesett hősökre emlékeztek kedden délután az úzvölgyi katonatemetőben, ahol egyházi szertartással, ünnepi beszédekkel és koszorúzással fejezték ki kegyeletüket emlékük előtt – írta a Maszol hírportál.



Fotók: Maszol

A Hargita megye keleti határán található, mára elnéptelenedett település katonatemetőjében tartott megemlékezésen mintegy háromszázan vettek részt. A beszámoló szerint a megemlékezésen ifj. Czikó László, Csíkszentmárton plébánosa és Bucsi Zsolt Tamás, a sepsiszentgyörgyi református vártemplom lelkésze tartott egyházi szertartást, amely közös imával zárult.

Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője beszédében kifejtette, hogy Úzvölgyében a történelem nem csupán emlékeztet, hanem tanít is. "Tanít alázatra, megértésre és arra, hogy a múlt sebei csak akkor gyógyulhatnak, ha közösen vállaljuk a felelősséget a jövőért" – hangsúlyozta a főkonzul.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a temető "nem térfél", hanem végső menedék, az emberi méltóság pedig nem kisajátítható. Kiemelte: a megemlékezés nemcsak ünnep, hanem figyelmeztetés is, hogy a béke soha nem magától értetődő, újra és újra meg kell dolgozni érte.

"Bíznunk kell abban, hogy az úzvölgyi temető a jövőben is megmarad annak, ami a rendeltetése, és amit a létrehozást követően, hosszú évtizedeken át számunkra jelentett: az emlékezést, a kegyeletet és az elődeink hősi áldozata iránti tiszteletet. A legfontosabb üzenet számunkra nem lehet más, mint a hazájukért elesett katonák kölcsönös tisztelete, bármelyik oldalon is harcoltak" – mondta Dolhai István.

Bíró Barna Botond, a Hargita önkormányzat elnöke a temetőben nyugvó katonák áldozathozatalát emelte ki, aláhúzva, megérdemlik, hogy "nyugalomban legyenek". "Nem lehet egy ilyen katonai temető a provokátorok játékszere. Nem lehet levitézlett politikusok megfakult politikai imázsának az eszköze" – mondta.

Hozzátette: a jelenlegi generációknak "nem a múlton kell összeveszni, hanem a jövőért kell összefogni és építkezni".

A Maszol cikke szerint Borboly Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Csíki területi szervezetének elnöke az úzvölgyi hadiesemények 101 éves veteránját, Vitéz Bartha Mihályt is köszöntötte.

A politikus hangsúlyozta: az úzvölgyi sírkert nemcsak egy temető, hanem a magyar történelem szerves része, és a történelmi múltnak a megtartása, az erre való emlékezés, a nemzet és a kultúra megtartása mindenkinek kötelessége.

A Csíkszentmárton önkormányzata és az RMDSZ Csík területi szervezete által szervezett megemlékezés koszorúzással zárult.

(MTI)

Korábban írtuk: Letiltotta a Fidesz az úzvölgyi polgármester által meghívott Novák Előd felszólalását