Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke írja Fb-oldalán:

A 101 éves veterán úzvölgyi hőssel, vitéz Bartha Mihály székely honvéddel találkoznom életre szóló élmény volt ma, még ha a Fidesz le is tilttatta a helyi polgármester felkérésére tervezett felszólalásomat. Az úzvölgyi katonai temetőbe az idei megemlékezésre egyetlen magyar országgyűlési képviselőként látogattam el (ráadásul a Honvédelmi Bizottság tagjaként, polgármesteri meghívásra), mégis végül csak 3 Fidesz-közeli személy szólalhatott fel, köztük két RMDSZ-es képviselő, mert a „Nemzeti Együttműködés Rendszerének” jelszava: Csak a Fidesz! Bár direkt titokban tartottuk ötperces felszólalásomat, amiért 20 órát utaztam, a Fidesz képes volt az utolsó pillanatban is beavatkozni. Még úgy is, hogy nekik nem volt fontos a jelenlét, de a kezük elér még szinte bármeddig…

Az úzvölgyi magyarellenes akcióiról elhíresült román Nemzet Útja Egyesület augusztus 3-i, budapesti provokációját kezdeményezésemre tiltották be, most viszont én kerültem a kormány célkeresztjébe. De a veterán Misi bácsi mindenért kárpótolt. Amikor idén a csíksomlyói búcsúra jöttünk négy gyermekemmel, meséltem nekik a székely határvédők hősiességéről, amely nekem mint az elmúlt években a dél-magyarországi határkerítésnél szolgált tartalékos honvédnek különösen fontos, példaképeim ők. Dicsőség a Hősöknek!