A legnagyobb "romániai" műtrágyagyár bezárása ellen tüntettek Marosvásárhelyen

A legnagyobb romániai műtrágyagyár, az Azomures bezárása ellen tüntetett a cég mintegy 300 alkalmazottja kedden Marosvásárhelyen, kérve a román kormányt, hogy mielőbb mentse meg a stratégiai üzemet - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

Az erdélyi műtrágyatártó üzem mintegy 300 alkalmazottja zuhogó esőben vonult a Maros megyei prefektúra elé, kérve, hogy a román kormány mentse meg a bezárásra ítélt üzemet. "Mentsétek meg a munkahelyeket!, Mentsétek meg a román mezőgazdaságot!, Dolgozni akarunk, nem kivándorolni" - üzenték molinókon.

A vegyipari üzem alkalmazottait tömörítő Alternativa 2002 szakszervezet vezetője, Emil Almasan a sajtónak elmondta: a tüntetés fő oka, hogy a bukaresti kormány másfél éve állítja, hogy meg akarja menteni az üzemet, de nem történt előrelépés. Eközben a vállalat elkezdte előkészíteni a csoportos létszámleépítést, az alkalmazottak kényszerszabadságuk utolsó hónapját töltik - mondta a szakszervezeti vezető.

Almasan arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, hogy a bezárás után az üzem már nehezen indítható újra, ez jóval költségesebb procedúra, és szakembert is nehéz találni hozzá. Ezért azt szeretnék, ha a román kormány és a mezőgazdaságért felelőséget vállaló szereplők most lépnének - húzta alá a szakszervezeti vezető.

Közölte, hogy az üzem bezárása 2500 családnak a megélhetését veszélyezteti. Ezért az alkalmazottak Bukarestben is tüntetni készülnek az üzem bezárása ellen.

Calin Orlando Cocis, a CNSRL Fratia szakszervezeti szövetség Maros megyei elnöke rámutatott: az üzem bezárásának az alkalmazottak mellett a mezőgazdaság lenne a másik nagy kárvallottja, mivel a gazdáknak máshonnan kell a műtrágyát beszerezni. Reményét fejezti ki, hogy április 9-éig, amikor a Maros megyei parlamenti képviselőkkel találkoznak, a kormány meghozza a számukra kedvező döntést.

Az Azomures vezetése március közepén jelentette be, hogy bezárja az üzemet. A szakszervezeti vezetők szerint a cég 920 alkalmazottjából 865 leépítését tervezi csoportos létszámleépítés keretében. A munkáltató a bejelentéstől számított 45 nap után hajthatja végre az elbocsátást.

Az utóbbi években az Azomures tulajdonosa, a svájci Amropa több alkalommal függesztette fel a termelést, arra hivatkozva, hogy a földgáz magas ára miatt nem kifizetődő a műtrágya előállítása.

Tavaly az állami gázipari vállalat, a Romgaz tárgyalásokat kezdett az üzem megvásárlásáról. A kollektív elbocsátást a tulajdonos azzal indokolta, hogy a Romgaz egyelőre nem tett konkrét ajánlatot. Az állami vállalat ugyanakkor azt közölte, hogy az Amropa által kért árat nem fizeti ki, azonban nem zárkózik el a tárgyalások folytatásától. Az Amropa által kért árat nem hozta nyilvánosságra.

(MTI)