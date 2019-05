Videók, Anyaország :: 2019. május 21. 20:25 ::

A cigányterror és -bűnözés ellen tüntettek Törökszentmiklóson

Videó a tüntetésről, alatta összefoglaló:

A Momentum busszal vitte az ellentüntetőket, íme egy "szép" hármas:



Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, Donáth Anna, a Momentum EP-képviselőjelöltje és Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője (fotók: Mérce)

Egy cigánybűnöző már fel is szólalt



A Mi Hazánk tüntetése előtt a "rasszizmus ellen" álltak ki helyi cigányok, és az országos cigány közélet szereplői a Zenész utcában a Kossuth tér mellett. 18:30-tól rövid megemlékezést tartottak a tatárszentgyörgyi gyilkosságok ürügyén.

Kolompár Orbán, az Országos Roma Önkormányzat volt vezetője arról beszélt, nem akarnak a cigányok Magyarországon ismét terrorban élni, senki sem kívánja vissza a 2008-2009 közötti időszakot. „Nem akarjuk ezt. Nem akarjuk, hogy éjjel újra azon gondolkozzunk, vajon kire gyújtják majd rá a házát.”

Egyben megköszönte azoknak az ellenzéki politikusoknak is a kiállást, akik elutaztak Törökszentmiklósra az ellendemonstrációra, és hozzátette: „reméli, hogy ennek nem csak az EP-kampány az oka.”

Külön felhívta a résztvevő fiatalok figyelmét: „ne menjenek át” a szélsőjobboldaliak rendezvényére az atrocitások elkerülése végett.

Szél Detti azt hiszi, a bőrszínnel van a baj...

A Momentum Mozgalom részéről Hajnal Miklós, valamint Donáth Anna lépett fel Törökszentmiklóson. A Momentum politikusai többek között a "felesleges társadalmi feszültségkeltésről", a "gyűlölködés elítéléséről", valamint a kormány bűnrészességéről beszéltek, emellett Donáth kifejtette, kisebbségszociológusként sokat foglalkozott a kérdéssel. Azt állította, „mindenkiben benne van az igény a békés együttélésre”.

Emellett kifejtette, immár valós problémákra valós válaszokat kellene adni ahelyett hogy azt méregetjük, ki van jobban megfélemlítve.

Szél elmondta, „elfogadhatatlan embertársaink bármilyen megkülönböztetése származás vagy bőrszín alapján”, emellett kifejtette, mélységesen elítéli a "szélsőjobboldali csoportosulások vonulását". Emlékeztetett a tíz évvel ezelőtti rasszista sorozatgyilkosságokra is, emlékeztetve, "gyűlöletbeszédből gyűlöletbűncselekmények következnek".

„Nem létezik kollektív bűnösség”. Véleménye szerint a gyűlölet nem vezet sehova, és nincs szükség olyan politikusokra és politikai erőkre, melyek a gyűlöletből kovácsolnak népszerűséget, ehelyett segíteni kell a vidéket.

Megérkeztek az antifák az ellentüntetésre

Miközben a Mi Hazánk gyűlésén a Mérce nevű szélliberális portál szerint nagyjából ötszázan vannak, megérkeztek a baloldali ellentüntetők is, miután buszukat ellenőrizték a falu szélén. Az ellentüntetésen velük együtt jelenleg nagyjából 100-150-en vehetnek részt, a Momentum, valamint a Szolidaritás aktivistáival együtt.

„Mi azért jöttünk ide, mert hívtak!”



Dorogi György, a Mi Hazánk dél-magyarországi szervezője arról beszélt: az elharapódzó bűnözés és a rendfenntartó szervek gyengesége az oka annak, hogy nekik most tüntetni kell.

„Nincs szükség ebben az országban arra, hogy itt egy Olaszliszka vagy akár egy Tatárszentgyörgy megismétlődjön […] Azonban amíg a börtönök nem elég szigorúak, addig ránk van itt szükség!”

Hozzátette: a Mi Hazánk és a megalakuló Nemzeti Légió azért jött ide, mert hívták. Elmondta, a városban az Alvégen laknak a tisztességes magyarok, a Felvégen pedig a balhés cigányok. A rendőrség Dorogi szerint kizárólag az előbbieket zaklatja.

„Nem fogunk egyenruhában masírozni, nem fogjuk elkövetni azt a hibát, amit a Magyar Gárda, hogy megfélemlítésre tudjanak hivatkozni. Mi itt leszünk köztetek!” - tette hozzá Dorogi. Szerinte elég az, ha mindenhol jelen vannak, mert „ahol mi ott vagyunk, rend van.”

MIÉP: Idegen érdekeket szolgáló elemek titkolják el a cigánybűnözést

Tiszaeszlár MIÉP-es polgármestere és a párt elnöke szerint ugyan idegen érdekeket szolgáló erők eltitkolják, de Magyarországon van cigánybűnözés, amit a törökszentmiklósi támadó esete szerinte bizonyít. A rendőrség nem látja el a feladatát, ezért a cigányok időseket rabolnak ki és ölnek meg, magyar nőket erőszakolnak meg.

„A bűnözőket nem illeti meg több jog, mint a becsületes embereket” – emelte ki.

Ugyanakkor szerinte a tolvaj és gyilkos cigányok fehérgalléros támogatói a liberális globalisták, akik „a magyarokat akarják elpusztítani.”

Nagy rámutatott: tragédia az, hogy a szabolcsi kórházakban 10-ből 8 újszülött már cigány.

„Amikor Csurka István 20 évvel ezelőtt New York – Tel-Aviv tengelyről beszélt, kinevették. Most azonban az Orbán-Trump találkozón maga Trump elnök beszélt a New York – Tel-Aviv – Budapest tengelyről. […] Akarunk-e olyan országban élni, ahol a gyarmattartónak való megfelelés miatt még a cigánybűnözőnek is több joga van? […] Mi nem akarunk Tel Aviv rabszolgái lenni!” – zárta beszédét Nagy.

Provokálni mentek

A Momentum tagjai elvegyültek a Mi Hazánk támogatói között - írja a Mérce, fotót is közölve Cseh Katalinról:

Holokausztozó cigányok akarták megzavarni a rendezvényt

Fülöp Erik, Tiszavasvári volt polgármestere, jelenlegi országgyűlési képviselő megköszönte azoknak a helyieknek, akik voltak olyan bátrak, hogy elmentek a tüntetésükre. Az ellentüntetőket díszes kompániának hívta, majd a híradásokról beszélt, ami biztos rossz színben tünteti fel őket.

Közben az ellentüntetők egy része megpróbált közelebb kerülni a Mi Hazánk rendezvényéhez, ezt azonban a rendőrség némi összetűzés után megakadályozta.

Az ellentüntetők a második világháborúról és az ún. holokausztról készült archív fotókat mutogattak transzparensen. Nem kívánták elhagyni a helyszínt, így a rendőrök igazoltatták őket.

Eközben a színpadról a magyar tüntetés konferansziéja bejelentette, provokátorok tartózkodnak a rendezvényen, majd megkérte a rendőröket, távolítsák el ez az ellentüntetőket.

A szokásos: azér, mer barna a bőröm?

Toroczkai: mindig támadtak minket, de mindig megvédtük magunkat

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a történelem viharairól beszélt. Mindig támadtak minket, minden irányból, azonban ezerszeres túlerő ellen is megvédtük magunkat, a török alatt sem tértünk át az iszlám hitre, a magyar inkább fizette az adót, vagy meghalt. Kiemelte, hogy Szegeden szöggel verték a fejére a turbánt azoknak, akik mégis áttértek.

A megjelent több száz embernek azt mondta, az sem lett volna baj, ha 20-an jönnek el, mert nem a létszámon múlik. Eger várát is 1800 ember védte meg, s vele az országot. Megemlítette a bátor törökszentmiklósi magyarokat, akik meghívták őket a városba, és akik feltöltötték a cigány által elkövetett bűncselekmény videóját az internetre.

A városban garázdálkodó cigány terroristákról beszélt, valamint külföldről és olykor a kormány által is fizetett "jogvédőkről", akik azonnal lázítani kezdték a cigányságot, és pillanatok alatt országos hisztériát keltettek abból, hogy a Mi Hazánk tüntetést szervezett a cigányterror ellen.