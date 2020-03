Videók, Anyaország :: 2020. március 18. 15:16 ::

Mi Hazánk: tegyék ingyenessé az idősek számára a telekommunikációs szolgáltatásokat!

Az idősebb korosztály tagjai mellettünk voltak, amikor volt szükségünk rájuk, most rajtunk a sor! - mutat rá Dúró Dóra.

Frissítés/bővítés: MTI-hír:

A hatóságok kötelezzék a telekommunikációs társaságokat, hogy a koronavírus-járványra tekintettel tegyék ingyenessé a telefonszolgáltatást az idősek számára - szólított fel szerdai online sajtótájékoztatóján a párt elnökhelyettese.

Dúró Dóra kezdeményezésük indokaként azt mondta, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály, vagyis az idősek bezártság-érzését enyhítheti, ha nem anyagi kérdés, hogy állandó kapcsolatban állhassanak szeretteikkel, családtagjaikkal. A lépés sürgető, mert az időseknek várhatóan hónapokig nem tanácsos elhagyni otthonaikat - tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett, hogy ezt azért is megengedhetnék maguknak a telekkommunikációs vállalkozások, mert a otthoni munkavégzés elterjedése, illetve a távoktatás bevezetése miatt jelentős bevétel-növekedésre számíthatnak.

Emlékeztetett, hogy a Mi Hazánk a maga részéről hozzájárul az idősek megóváshoz azzal, hogy akcióprogramot indított a megsegítésükre. Ennek keretében az aktivistáik vállalják, hogy bevásárolnak az idős emberek számára - fűzte hozzá.

Arról is szólt: a Mi Hazánk azt is kéri a hatóságoktól, hogy tegyék közzé megyei bontásban is a koronavírus-fertőzöttek számát. Ugyanis Magyarország kivételével valamennyi európai uniós tagállamban ez a gyakorlat, illetve az emberek joguk van tudniuk, hogy a közvetlen környezetükben milyen a járványhelyzet - mondta a politikus.

