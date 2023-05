Videók :: 2023. május 26. 11:27 ::

Mi Hazánk: nem engedhetjük, hogy a WHO döntsön a sorsunkról!

A leghatározottabban elvárjuk a magyar kormánytól, hogy a WHO által előkészített pandémiaszerződéshez ne járuljon hozzá! A kezdeményezést az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás elleni súlyos támadásként értelmezzük. A WHO egy külön testületet hozna létre amely felügyelné az egyezmény végrehajtását, sőt köteleznék a nemzetállamokat, hogy jelentsék a testületnek, ha valaki megkérdőjelezné a WHO által javasolt egészségügyi megoldásokat, külön kiemelve ezt a vakcinák kapcsán! - írják a sajtótájékoztatóról készült videó bevezetőjében.