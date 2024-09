Videók :: 2024. szeptember 11. 08:17 ::

"8,5 Balatont engedünk ki az országból, miközben sivataggá válunk" - Toroczkai az Egyenes Beszédben

Megszüntetné a politikusok VIP-ellátását is az állami kórházakban a Mi Hazánk, amely a mentelmi jogot is eltörölné. Gazdatüntetést is szervez a párt a felelős vízgazdálkodás érdekében, mielőtt sivataggá változik Magyarország.

