Toroczkai: A 2026-os választások legdurvább trükkje, amelyre senki sem számít!

Magyar Péter, amióta megjelent, folyamatosan azzal a rágalommal támadja a Mi Hazánk Mozgalmat, hogy a párt a Fidesz szatellitpártja, és mindig együtt szavaz a Fidesszel. Kétpártrendszert akarnak ezzel a trükkel, amely rendkívül veszélyes. Most bemutatjuk, hogy miért, és azt is bizonyítjuk, hogy Magyar Péter rólunk is hazudik.

Toroczkai László legújabb videója.