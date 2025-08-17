Videók :: 2025. augusztus 17. 19:40 ::

A letiltott videó folytatása: Pitiáner palota 2.

Ez az ügy váratlanul előzte meg az eredetileg mára tervezett videót. Emlékeznek még a békéscsabai esetre? Melynek fehérgalléros kiilleszkedett főszereplője nem engedte oda a jogos tulajdonához Sipos György urat, majd megpróbálta bosszúból bepanaszolni a Bűnvadászokat a YouTube-nál - áll a videó leírásában.

Sokan már azt hitték, hogy az ajtóbitorló hazudozónak sikerült megállítania a Bűnvadászokat, de ők tényleg nem álltak le, és a háttérben dolgoztak tovább. A nyilvánosság reakciója, a békéscsabaiak tömeges felháborodása pedig ostorcsapásként sújtott le az agresszív szélhámosra. Az is mindegy volt, hogy időközben letiltották a videót... A lavina már elindult.

Most ki fog derülni, hogy sikerrel járt-e a Bűnvadászok figyelemfelkeltő akciója. Folytatódjon hát a „játék”! Pitiáner Palota újratöltve...