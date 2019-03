Cigánybűnözés, Videók :: 2019. március 4. 16:55 ::

Tomboló gyermekszeretet: 15-ször mártotta bele kését csecsemőjébe a felsőzsolcai "anya"

Letartóztatásba helyezték azt a 23 éves felsőzsolcai nőt, aki brutálisan kivégezte kisbabáját, miután megszületett.

gyilkosság 2019. február 26-án este történt: ekkor szülte meg felsőzsolcai otthonában egészséges lánygyermekét a 23 éves anyuka. A szülés után bezárkózott a kicsivel, és kését 15 alkalommal belé döfte. A legtöbb szúrás a pici lány nyakát érte, esélye sem volt a túlélésre.

A nő szólt az élettársának, hogy vérzik, aki elsietett a közelben lakó anyósáért. Mire visszaértek, már nem engedte be őket a szobába. Annyira aggódtak érte, hogy rendőrt hívtak, és a férfi rátörte az ajtót. Az asszony ellenségesen viselkedett, és semmi esetre sem akart kórházba menni, és ott sem engedte, hogy megvizsgálják. Mindez azonban megtörtént, és kiderült: nemrég egy gyermeknek adott életet. A gyerek apja állítólag azt se tudta, hogy élettársa várandós.

A csöppnyi holttestet az apuka az ágyban találta meg, vérbe fagyva. A kiérkező mentőorvos már csak a halálát tudta megállapítani.

A nőt most egy hónapra tartóztatták le, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indult ellene eljárás, ha bebizonyosodik bűnössége, akkor 10 évtől 20 évig, de akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. A bíróságon tagadta a bűncselekményt, azonban érdemi vallomást nem tett.

(TV2 - Blikk nyomán)