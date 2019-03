Cigánybűnözés, Videók :: 2019. március 13. 09:53 ::

Így csaptak le a turai cigány drogbandára - a trágya alatt is kincs volt

Az akcióban háromszáz kommandós, nyomozó és rendőr együttműködését kellett összehangolni. Az új pszichoaktív szerekkel kereskedő társaság tagjainak esélyük sem volt a szökésre. A Kékfény riportja.

Kiemelt rendőri készültség volt Gödöllőn, miközben a drogterjesztéssel gyanúsított turai banda előzetes letartóztatásáról döntött a bíróság. A rendőrség arról értesült, hogy 150–200 rokon és barát tart a helyszínre. A bíróság épületében – szintén nagy biztonsági készültség mellett – öt megbilincselt cigányt vezettek.

A Pest megyei Turán élő férfiak és családjuk érthetetlen meggazdagodása sokak szemét szúrta, a szóbeszédek pedig a nyomozókhoz is eljutottak – mondta a Kékfénynek Gödöllő rendőrkapitánya, Lajmer György. Elmondta, ilyen mennyiségű pénzhez munka nélkül a dizájnerdrogok kereskedésével lehet csak hozzájutni.

A turai banda Kínából rendelt kábító hatású új pszichoaktív szert, az úgynevezett krétát, majd kiporciózták és eladták. A rendőrség két éve figyelte a bűnbandát, végül múlt kedden, március 5-én ütöttek rajtuk.

A legideálisabbnak ítélt időpontban, a legsikeresebb módon kellett az akciót végrehajtani – hangsúlyozta a rendőrkapitány. Az akcióhoz éjjel kettőkor gyülekeztek a gödöllői nyomozók, a készenléti rendőrök, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai és a terrorelhárítás kommandósai is. Összesen háromszáz egyenruhás indult Turára.

Az akciót feltűnés nélkül, pontosan meg kellett szervezni, hogy ki honnan támad – mesélte az akciót vezető Lajmer alezredes. Hat családi házban egyszerre akartak rajtaütni, még mielőtt érkezésük híre terjedni kezd. Hajnali 4-kor kezdődött meg az akció.

Az egységek előre felkészültek, pontosan tudták, melyik ház földszintes, hol van tetőtér, pince vagy padlás, ahol elbújhat valaki, arra is számítaniuk kellett, hogy a bűnözők fegyvert használnak.

Miután a rendőrök meggyőződtek arról, hogy nincs veszély, a kutatóegységek szétszéledtek az épületben. Egy csapat drogot keresett, a másik csapat – a Vagyon-visszaszerzési Hivatal nyomozói – olyan értéktárgyak után kutatott, amiket a bűncselekményből szerzett pénzből vásárolhattak a tulajdonosok.

Nagy Ágnes, a Vagyon-visszaszerzési Hivatal vezetője elmondta, 12 értékes lovat, nagy mennyiségű készpénzt, ékszereket, festményeket, étkészletet, bútorokat foglaltak le és szállítottak el az ingatlanról, illetve hét darab nagy értékű gépjárművet.

A bűncselekménnyel szerzett vagyon az államra száll

Az elmúlt időszakban a Vagyon-visszaszerzési Hivatal nyomozói kábítószeres ügyekben dolgoznak leggyakrabban, mert itt gyűlik fel a legnagyobb zsákmány az elkövetőknél – mondta a Nagy Ágnes. Hozzátette: fontos, hogy elkobozzák a kábítószer-terjesztéssel szerzett vagyont azért, hogy esetleges szabadlábra helyezésük után ne tudják újraépíteni a felszámolt hálózatot.

Sokan felélik a bűnnel szerzett pénzt, mások rejtegetik, de a hivatal nyomozói jól ismerik ezeket a trükköket, a többségét nem is árulják el. A lefoglalt milliók azonnal az úgynevezett bűnjelkezelési számlára kerülnek befizetésre, az értéktárgyakat pedig a jogerős ítélet után végrehajtóval elárverezik, és minden az államra száll.

Egyre több drogbandát számolnak fel

Az utóbbi időben látványosan megnőtt a bebukó drogbandák száma. A turai akció is egy sikersorozat része: tavaly augusztus óta tíz helyszínen hajtottak végre rajtaütést az egyenruhások, például Szolnokon, ahol a rendőrség történetének eddigi legnagyobb fogását, 11,5 kilogramm dizájner drogot foglaltak le.

Az új pszichoaktív anyagok 2010-ben jelentek meg Magyarországon, legtöbbször az árusok sem tudják, miféle keverékanyagot adnak el a fogyasztóknak.

A turai drogbanda éveken át terített, öten most előzetes letartóztatásba kerültek. Mint kiderült gyermekek is voltak rendszeres vásárlóik, és a terjesztőhálózatukban is „dolgoztak”. A rendőrségi akciók tovább folynak, újabb letartóztatások várhatók. A Kékfény információi szerint a drogbárók valamelyik szomszédos országból irányíthatják a magyarországi drogkereskedőket.

(Híradó)