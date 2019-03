Cigánybűnözés :: 2019. március 22. 14:26 ::

Taxikat tört fel egy 14 éves csepeli fiúcska

A csepeli rendőrök őrizetbe vették azt a "fiatalt", aki több taxi ablakát betörte, és az autókból pénzt, valamint elektronikai eszközöket lopott.

Egy 14 éves "fiú" 2019. március 19-én 13 óra és március 20-án 6 óra között Budapest XXI. kerületében az Ady Endre utcában két taxi ablakát is betörte, és azokból lopott. A csepeli rendőrök a feltételezett elkövetőt, a 14 éves budapesti csínytevőt 2019. március 20-án a XXI., Csete Balázs utcában 19 óra 10 perckor elfogták és előállították a kerületi rendőrkapitányságra. A nyomozóknak a kihallgatás során beismerte azt is, hogy másik három taxiból is hasonló módszerrel lopott pénzt és elektronikai eszközöket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói a fiút lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették - írja a Police.hu.