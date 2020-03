Cigánybűnözés, Videók :: 2020. március 6. 15:10 ::

K. Dezső ott sem volt

Az egri nyomozók 24 órán belül azonosították azt az elkövetőt, aki egy nőt bántalmazott súlyosan a Leányka úti aluljáróban.

Az elkövetőt, K. Dezsőt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen, egerszalóki otthonában fogták el - írja az Egri Hírek.

Az Agria Tv videójából viszont az is kiderül, hogy szegény Dezső a legutóbb is kilenc évet kapott a semmiért. Most pedig megint rablást akarnak ráfogni a rasszista magyarok, bizony.

(Kuruc.info)