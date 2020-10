Cigánybűnözés :: 2020. október 18. 15:59 ::

Ha kell, éjszakai műszakot is vállalnak a szorgalmas "fiatalok" a megélhetésükért

A fővárosi nyomozók elfogták a rablás elkövetésével gyanúsítható két fiatalt és egy férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi Rendőrkapitányság egy 42 éves nő feljelentése alapján indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a budapesti nő 2020. október 11-én az éjszakai órákban ment haza, amikor a lépcsőház kapujában egy ismeretlen férfi kitépte a kezéből a táskáját – a benne lévő személyes irataival és mobiltelefonjával - miközben egyszer ököllel arcon ütötte. A sértett a földre esett és rövid időre az eszméletét is elvesztette. A feltételezett elkövető a helyszínről elmenekült.

A kerületi rendőrök a helyszínen megtalálták a táska leszakadt fülét, valamint a táskát is, melyből hiányzott a mobiltelefon és a nő iratai is.

A nyomozók az erzsébetvárosi és a kispesti rendőrökkel együttműködve a kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, a 16 éves M. V. A.-t (mert jogai vannak a kis nőverő csínytevőnek - a szerk.) és az is kiderült, hogy a rablásban a támadón kívül még két "fiatal" is részt vett. Amíg egyikük megtámadta a 42 éves nőt, másik két társa figyelt.

A 16 éves M.V.A.-t 2020. október 13-án 18 óra 20 perckor a VII. kerületi lakcímén elfogták majd előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a bíróság október 16-án elrendelt. A 16 éves fiú lakcímén tartott kutatás során a nyomozók megtalálták azt a ruhát, amit a támadás során viselt és a kamerafelvételeken is jól látszik.

A bűncselekményben résztvevő másik két fiatalt - a 17 éves Cs. Szimonettát és a 26 éves Sz. Márkot a fővárosi rendőrök 2020. október 14-én 9 óra 30 perckor fogták el Budapest XIII. és XXII. kerületében, őket a nyomozók bűnsegédként elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként - olvasható a rendőrség honlapján.