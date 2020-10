Cigánybűnözés :: 2020. október 27. 13:50 ::

"Ott marad, ahova teszed" - 400 euróért árult Facebookon egy 23 éves lányt egy szatmári cigánybűnöző

Reklám





Ötéves börtönbüntetésre ítélte a bíróság a nagyszalontai Hanyecz Attilát, aki még áprilisban 400 euróért árult Facebookon egy 23 éves lányt.

A Satmareanul című lap beszámolója szerint a nagyszalontai férfi nem az első hasonló „üzletét” próbálta nyélbe ütni áprilisban egy szatmárnémeti bevásárlóközpont parkolójában, amikor a rendőrség letartóztatta. Áldozata egy 23 éves, mélyszegénységben élő lány volt a Szatmár megyei Szaniszló településről.

Az eladásra kínált Anna saját maga „menekült” Hanyecz karmaiba, amikor egy családi veszekedés után annál a barátnőjénél kopogtatott be, aki a stricivel élt egy fedél alatt. Hanyecz kapott az alkalmon, és elkezdte reklámozni Facebookon a lányt, aki megpróbált minél kecsegtetőbb jelzőkkel árulni: „magas”, „van személyazonossági igazolványa”, „23 éves”, „ott marad, ahova teszed”.

Az emberkereskedelemért már korábban is elítélt Hanyecz Attila „online marketingjére” egy férfi hívta fel a figyelmet, a strici már fotókat is küldött a 23 éves Annáról, akit 400 euróért árult. A Szatmár megyei rendőrség arra biztatta a „vevőt”, hogy üsse nyélbe az üzletet Hanyeczcel, és egyezzen meg vele abban, hogy egy szatmárnémeti bevásárlóközpont parkolójában átveszi tőle a fiatal nőt.

Hanyecz a biztos üzlet reményében megbízta élettársát, hogy „csomagolja be szépen az árut”, a bűntársa megfürdette és szépen megfésülte Annát, sőt „hozományként” egy pár ruhadarabot is adott neki. A szupermarket parkolójában Hanyecz még egyszer megdicsérte a lányt, arról biztosítva a vevőt, hogy nem fog semmilyen gondot okozni számára. Miután a vevő átadta a 400 eurót és átvette a lányt, a rendőrség azonnal felbukkant, és letartóztatta Hanyecz Attilát. Most, 7 hónappal később a bíróság 5 éves szabadságvesztésre ítélte, számol be a Maszol.ro.