Cigánybűnözés, Programajánló :: 2021. június 3. 16:40 ::

Elég a cigánybűnözésből! - Vonulásos demonstrációt tart a Mi Hazánk a monori gyilkosság helyszínén

A Mi Hazánk zéró toleranciát hirdet a cigánybűnözéssel szemben, ezért vonulásos demonstráción nyilvánítjuk ki a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és a Betyársereggel közösen: eddig és ne tovább! Az Orbán Viktor által ígért két hét már sokszorosan letelt, mégsem sikerült rendet tenni: magyarok milliói élnek rettegésben a bűnözői hordák miatt, akik kényük-kedvük szerint követnek el súlyosabbnál súlyosabb bűncselekményeket - áll a párt közleményében, alább a folytatás.

Monoron egy, a médiában csak húszéves "fiatalként" emlegetett cigánybűnöző végzett egy 73 éves férfival, akit több mint hússzor megszúrt, majd az autóját is ellopta. A Mi Hazánk szerint az emberölés esetében is sokkal szigorúbb büntetési tételeket kellene alkalmazni: bevezetnénk az akár szibériai bérrabtartást, a legsúlyosabb esetekben pedig visszaállítanánk a halálbüntetést is. Az államnak kötelessége megvédeni a saját állampolgárait: a tisztességes emberek biztonsága és védelme előnyt kell hogy élvezzen a bűnözők jogaival szemben.

Ezért jövő hét vasárnap (június 13-án) 15 órától Monoron a Piac térről indulva vonulásos demonstráción hajtunk fejet az áldozatokért, egyúttal tiltakozunk a cigánybűnözés ellen és szigorúbb büntetőpolitikát követelünk a kormánytól - írja Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.