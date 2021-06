Cigánybűnözés, Extra :: 2021. június 15. 20:30 ::

Ártatlanul ülnek a cigányok, a rendőrök verik őket, a börtönökben 90%-ban parasztok vannak - levélváltásunk egy felderített bűncselekményben érintett öregezővel

Naponta tucatjával kapjuk a leveleket, de az alábbi - már amennyiben annak lehet nevezni - különlegesnek mondható. Nem azért, mert fenyegetést tartalmaz - kapunk abból is eleget, jókat nevetünk rajtuk -, nem is azért, mert egy bűnöző mondja nekünk, hogy rácsok mögött fogunk megrohadni (bár persze ez is pikáns), hanem azért, mert egy igazi, hús-vér öregező cigány(asszony) írt nekünk.

Kis híján még "interjút" is készítettünk vele, de haladjunk szépen sorjában. Íme a levél, amely persze súlyosan kátrányos stílusban íródott:

Csóka evelin vagyok akit le jártál emlékszel 2016 -ban személyi jog sertés miatt foglak fel jelenteni mert az igazságot nem írtatok le , hogy a Salgótarjáni rebdorkapitanysagon mindannyiunkat veresel kenyszereittetek hogy mogyuk aszt amit ők szeretek volna hallani kedves kurucz info ez volt az utolsó lépésed egy ártatlan kis gyerek amit a facebookrol szetél le eszt nem hagyom annyiban te fogsz a rácsok mogot rohadni ha kell a legfelsőbb bíróságig fogok menni ártatlan emberek ülnek a börtönben mert a Salgótarjáni rebdorkapitanysag mindent meg tehet ....ők a törvény bravó..azóta is gerinc fajdalmakal szenvedek.

Mivel, mint említettük, nem minden nap kapunk ilyen levelet, nyomban válaszoltunk is neki:

- Ti vagytok a bokszeres cigányok, akik idős magyarokat ütnek le és rugdosnak meg? Te miért nem vagy börtönben, Evelinke? Kijöttél már, vagy nem is voltál?



És jött a válasz:

Csak irogas meg lesz a jutalmad te fáj gyűlölő szed le onnan a képeimet mert mondtam a legfelsőbb bírósági megyek te utolsó pénz csaló a cikeidel és ha kíváncsi vagy rá én nem ültem egy napot sem a börtönben tudod nyilván a bűnös lennék ott ülnek

Látván, milyen közlékeny egyeddel állunk szemben, próbáltunk válaszokat kicsikarni belőle a saját szavaival, a saját szempontjából a kulturális munkásságukat illetően:

- Nem fáj nekem semmim, Evelin. (Ld. "fáj gyűlölő" - a szerk.) Viszont úgy tűnik, hogy inkább ti gyűlölitek a magyarokat. Mi ezért haragszunk. Miért raboljátok ki és miért veritek vagy ölitek meg rendszeresen őket? Ezt mondd meg nekem.

Érdemi választ persze nem kaptunk, ilyen filozófiai magasságba már nem sikerült felemelkedni. Helyette viszont kiderült, hogy ő ártatlan, és nem is a cigányok gyűlölik a magyarokat, hanem fordítva:

Amint mondtam ha bűnös lennék akkor majd napig ott lennék be zárva de figyelj csak te nem tudom mijen törvényt ismersz de aszt tudom , hogy ehhez semmi jogod nincs hogy mások életét tönkre tegyed csak utó irat ként nem gyűlölöm a magyarokat mert minden állam polgár magyar és itt csak a magyarok fikázák folyamatosan a cigányokat én nem bántottam senkit

Megpróbáltuk még egyszer:

- Persze hogy fikáznak a magyarok, ha minden nap loptok, öltök, raboltok. Nem a magyarok teszik ezt a cigányokkal, hanem a cigányok a magyarokkal, napi szinten. Ha te konkrétan nem is bántottál senkit, de a többi cigány miért teszi ezt? A társaid miért bántották az idős magyart?



A helyzet innentől fokozódik: az összes elkövető ártatlan, a rendőrök kényszerítették szegényeket, és, miközben nem utálják a magyarokat, azért megy a parasztozás rendesen:

Persze ártatlanul mert a rendőrök verésel kényszeritenek mindenkit ..engem nem érdekelnek a parasztok de nézem be a börtönben 90/ ak paraszt aki ott ül és nagyobb bűncselekmény miatt eszt miért n rakod ki a tetves cikedben miért egy ártatlan nő képet kell ki tenni a gyerekével együtt és fikázza le egész magyaraorszag őszintén neked ebben mi örömed van??

Továbbra sem adtuk fel:

- Azt mondod, nem utálod a magyarokat, és mégis parasztozod őket. Látod, látod... Ha mind ártatlanok vagytok, ki verte meg és ki rabolta ki az idős magyart? Ő tette ezt magával? Vagy a rendőrök?



Persze ő is ismeri a jogait, és némi jókívánság sem árt:

Meny és kérdezd meg a Salgótarjáni járási bíróságot majd ők el mogyák neked én csak annyit szeretnék hogy szedd le onnan a gyerekem képet meg az enyémet mert ehhez semmi jogod nem lett volna a másik dolog az hogy tönkre teted az életem nem tudom ki vagy te de mond meg a feletesednek amit össze hozot ezzel a lappal csak annyi kívánságom van szamár hogy szenvedjen annyit amit én a cikk miatt

Látván, mennyire szeretné elérni a pulyaeltávolítást, tettünk neki egy korrekt ajánlatot, abban a reményben, hogy sikerül egy részletesebb, akár részben tényfeltáró "interjút" is összehoznunk:

Nem a bíróság tudja leszedni a gyereked képét, hanem én. A legfelsőbb bíróság sem, hidd el. És a rendőrség sem, senki. Csak én.

Amit ajánlok: a képeken elhomályosítom a gyereked arcát. (A tiedet nem.)

Amit adnod kell, ha akarod ezt: válaszolsz a kérdéseimre. A beszélgetésünket pedig megjelentetem.

Ha hajlandó vagy rá, elküldöm a kérdéseket még egyszer, hogy konkrétan mire várok választ.

Kezdetben hajlandónak mutatkozott rá:

Tessék mire vár választ remélem jó ciket hozzol össze

Majd rászólhatott valaki, mert két perc múlva már ezt írta:

Ez pazar maga zsarol engem

Mivel semmiképpen sem szerettünk volna cigánybűnözők zsarolóivá válni (pedig ez is ritkaságszámba ment volna), ezért ennyiben hagytuk a dolgot, de így is nyerhettünk némi betekintést abba, hogyan gondolkodnak - bár ez talán erős szó -, éreznek és viselkednek egy ilyen aljas bűncselekmény elkövetői. És sajnos nincs kevés belőlük...

További tanulság, hogy ennyire nagyon utálják, ha a képük kikerül a Kuruc.infóra. Kérjük tehát továbbra is olvasóinkat, ha hasonló esetekben be tudják azonosítani az elkövetőket, küldjék a képeiket, Fb-elérhetőségüket stb.

És akkor a végére még egyszer: vele beszélgettünk, ő Csóka Evelin - az egyik elkövetővel, Baranyi Robival, aki láthatóan igen sukár csávó -:



2016-os vagy még korábbi fotók

A bűntársak pedig, akik az első levél szerint ártatlanul ülnek börtönben, mert az idős magyar saját magát ütötte le bokszerrel, verte-rugdosta, majd rabolta ki: Kis Márk és Radics Tamás.