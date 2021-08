Cigánybűnözés :: 2021. augusztus 7. 20:21 ::

Éjfél után érkezett a tiszaburai "jogsértő"

A nyomkövető kutya segítette a rendőrségi felderítést Tiszaburán.

A sértett udvarára, majd a lakóházába jutott be 2021. augusztus 6-án, éjfél után nem sokkal az akkor még ismeretlen elkövető Tiszaburán. A hálószobába érve az ágyában alvó 91 éves asszonyt fojtogatni kezdte, lerántotta a földre, miközben pénzt követelt rajta. A sértett elmondta, hogy bántalmazója a lakóház több helyiségében is kutatott, majd elment. A rendőrségre már egy ismerőse tett bejelentést, ahonnan intézkedtek az idős nő kórházba szállításáról is.



Rend van itt, kérem, Tucker Carlson is megmondta

A szemle során nyomkövető kutyát indítottak a helyszínről, ami a nyomozókat elvezette egy házhoz. Ennek eredményeként az ott lakó 29 éves cigányt elfogták, majd előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra. A gyanúsított kihallgatása során vallomást tett, a bűncselekmény elkövetését elismerte, majd őrizetbe vették. A Karcagi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a "jogsértő" ellen - fogalmaz megértően a rendőrségi közlemény.

