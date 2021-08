Ha már több településen oda jutottak, hogy külföldi vendégmunkásokkal kell feltölteni a megüresedett állásokat, nem árt, ha eltanulnak ők is egyet s mást a helyi praktikákból – gondolta a galaci zöldövezetek karbantartásáért felelős vállalat egyik alkalmazottja.

Erről készült egy nagyon beszédes videofelvétel is, melynek tanúsága szerint hősünk azt magyarázza egy nepáli munkásnak, hogyan kell lecsapolni a benzint a munkahelyen használt gépekből, amit aztán majd műanyag palackokban értékesíteni lehet.

„No problem, little benzin”, jegyzi meg csodálatos angolsággal egy adott ponton a román kolléga, miután a külföldi „diák” azt kérdi tőle: „Director, no problem?”

No problem, no problem, and benzina sector you speak, you no work. You understand, speak, no work... little benzin, no problem. Work is finished.