"A fejeteken fogok áthajtani!" - üzeni a cigány, aki már két ember életét is megnyomorította

Egy napokban történt nagykanizsai autóbaleset részleteit szeretném megosztani veletek és az olvasóközönséggel - írja olvasónk. Alább a folytatás.

A Zaol.hu ennyit írt az esetről:

Pénteken dél körül eddig tisztázatlan körülmények között egy üveges buszváróba hajtott az Erzsébet téren egy személygépkocsi.

Információink szerint a váróban egy idős hölgy várakozott a buszra, akit az autó elsodort. A sérültet a mentők kórházba szállították, a helyszínelés még tart.

Van Nagykanizsán egy nagyképű putriszökevény, aki hatalmas arccal fenyegetőzik a baleset után, amiben sajnos egy idős hölgy lábtörést szenvedett - ami akár a halálos ítéletet is jelentheti a mai egészségügyi helyzetben. Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett hatalmas tragédia, az a buszmegálló egy forgalmas helyen van, tanítás után sok diák is várakozik ott. Ez a baleset a rendőrségtől 50 méterre történt, látni a háttérben a kapitányság épületét.

Erről a cigányról, akit Orsolya Márkónak neveznek, annyit még érdemes tudni, hogy pár évvel ezelőtt okozott egy súlyos autóbalesetet, ahol a két lány utasa közül az egyik örökre tolószékbe kényszerült. Tizenéves lányról van szó. A lány felelősségét, hogy beült egy ilyen mellé most nem nézve, ez is egy szörnyű tragédia volt.



A fejeteken fogok áthajtani! - ígéri a bocsánatkérő cigány

Ha lehet hinni ennek a cigánynak (tudom, tudom...), most nem ő vezetett, de az autóban ült és most hatalmas pofával fenyegetőzik a szokásos cigány módon. Volt pofája élőzni, cigizgetni még a rendőrségi intézkedés közben is.

A cigány Facebook-oldala, ahol a jókívánságokat várja, és látható a fenyegetőzés is, a képeire kattintva érhető el: